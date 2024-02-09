Парламент Словакии одобрил спорную судебную реформу

Парламент Словакии одобрил противоречивую судебную реформу правительства левопопулистского премьер-министра Роберта Фицо вечером в четверг, 8 февраля. Законопроект получил необходимое большинство голосов: его поддержали 78 из 150 депутатов парламента. Оппозиция бойкотировала голосование.

Помимо прочего законопроект направлен на сокращение наказаний за коррупцию и преступления чиновников, а также на ограничение защиты информаторов. В частности, планируется полное упразднение специальной прокуратуры, занимающейся борьбой с преступлениями на высшем уровне власти. Кроме того, документ предусматривает смягчение наказаний за финансовые преступления, такие как отмывание денег, сообщает агентство Reuters.

По словам членов правительства Фицо, на которые ссылается агентство, подобные изменения необходимы для того, чтобы "положить конец эксцессам специальной прокуратуры и предвзятому отношению к партии "Курс - социальная демократия", которая сейчас находится у власти. "Предыдущее правительство нарушало принципы верховенства закона и ущемляло права человека", - заявил депутат от партии Фицо Тибор Гаспар. В настоящее время этот бывший начальник словацкой полиции находится под следствием.

Внутренние и внешние реакции на законопроект

Президент Словакии Зузана Чапутова назвала принятие законопроекта "плохой новостью для Словакии и всех ее граждан". Она назвала "неприемлемым" тот факт, что документ был "быстро проведен через парламент" и заявила, что рассмотрит "все возможные варианты", чтобы его остановить, отмечает агентство AFP, уточняя, что вето Чапутовой может быть преодолено в парламенте простым большинством голосов.

Словацкая оппозиция считает, что Фицо, в очередной раз победивший на выборах осенью 2023 года, упразднением специальной прокуратуры пытается не допустить расследования обвинений в коррупции в его партии в период ее нахождения у власти с 2012 по 2018 год.

Еврокомиссия подвергла текст законопроекта резкой критике и пригрозила заблокировать финансирование Словакии, сообщает AFP. В самой стране ранее неоднократно проходили многотысячные демонстрации против планов нового правительства. Европейская прокуратура в Люксембурге назвала планы реформ в стране-члене ЕС "серьезным риском нарушения верховенства закона". В середине января Европейский парламент также осудил в своей резолюции намерения подобных реформ.

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