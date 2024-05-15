  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоСловакия

Вице-премьер Словакии уверен: Фицо выживет после атаки

Павел Мыльников
16 мая 2024 г.

Премьер Словакии прооперирован, его жизнь находится вне опасности, заявил Томаш Тараба в интервью BBC. Роберт Фицо получил огнестрельное ранение в городе Гандлова. Нападавший задержан.

https://p.dw.com/p/4fttt
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо беседует с жителями города Гандлова
Роберт Фицо беседует с жителями города ГандловаФото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Раненый в результате нападения с огнестрельным оружием премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится вне опасности для жизни. Об этом словацкий вице-премьер Томаш Тараба заявил в интервью британской медиакомпании BBC в среду, 15 мая. "Насколько мне известно, операция прошла хорошо - и я думаю, что в конце концов он выживет", - подчеркнул Тараба.

По информации телеканала TA3 и газеты Dennik, Фицо пришел в сознание поздно вечером после многочасовой операции.

Несколькими часами ранее министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что глава кабмина Словакии находится в крайне тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток также говорил об угрожающей жизни Фицо ситуации.

Нападение на премьера Словакии

Атака на Роберта Фицо произошла в этот же день в городе Гандлова в центральной части страны. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, словацкий премьер подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу, указало издание Standard. Фицо доставили на вертолете в  город Банска-Бистрица, где прооперировали.

Нападавший был задержан на месте атаки. По сведениям СМИ, также была допрошена его жена. Сын задержанного рассказал словацкому новостному порталу aktuality.sk, что его отец владел огнестрельным оружием на законных основаниях.

Атаку совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице, пишут СМИ. Ассоциация словацких писателей подтвердила, что Юрай Цинтула состоит в рядах ее членов. Если участие мужчины в нападении подтвердится, он будет исключен из рядов литературного объединения, заверили в организации.

Лидеры стран Европы осудили атаку на Роберта Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила атаку и пожелала 59-летнему политику сил и скорейшего выздоровления. В правительстве заявили о "политическом мотиве" преступления. С заявлениями, резко осуждающими нападение на Роберта Фицо, выступили и главы других европейских государств и правительств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Роберт Фицо в третий раз занял пост главы правительства Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Ранее он руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность Фицо отметился пророссийской позицией.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты фермеров во Франции и Люксембурге, а до этого - в Германии. Демонстрации в немецких городах в поддержку демократии и акции протеста против правящей в ФРГ коалиции. Европейский тренд - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах - 2024

Мировая политика в карикатурах - 2024

Главные мировые события текущего года - в карикатурах. Галерея DW.
Политика11 марта 2024 г.11 фото
external

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Десятки тысяч словаков в последние недели выходили на улицы в знак протеста против планов правительства внести изменения в Уголовный кодекс. Многие жители страны недовольны также националистическим курсом правительства. Как изменение политического курса Роберта Фицо влияет на повседневную жизнь словаков и причем здесь культура?
Политика15 марта 2024 г.23:59 мин.
Протесты против реформы УК Словакии в Братиславе, январь 2024 года

Реформы Фицо: Словакия дрейфует прочь от либеральных ценностей?

Реформы Фицо: Словакия дрейфует прочь от либеральных ценностей?

Новое правительство Словакии собирается реформировать УК, упразднить антикоррупционное ведомство и ввести в стране статус "иноагента". Еврокомиссия обеспокоена ситуацией.
Права человека18 января 2024 г.
Показать еще