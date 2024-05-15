Вице-премьер Словакии уверен: Фицо выживет после атаки

Премьер Словакии прооперирован, его жизнь находится вне опасности, заявил Томаш Тараба в интервью BBC. Роберт Фицо получил огнестрельное ранение в городе Гандлова. Нападавший задержан.

Раненый в результате нападения с огнестрельным оружием премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится вне опасности для жизни. Об этом словацкий вице-премьер Томаш Тараба заявил в интервью британской медиакомпании BBC в среду, 15 мая. "Насколько мне известно, операция прошла хорошо - и я думаю, что в конце концов он выживет", - подчеркнул Тараба.

По информации телеканала TA3 и газеты Dennik, Фицо пришел в сознание поздно вечером после многочасовой операции.

Несколькими часами ранее министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что глава кабмина Словакии находится в крайне тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток также говорил об угрожающей жизни Фицо ситуации.

Нападение на премьера Словакии

Атака на Роберта Фицо произошла в этот же день в городе Гандлова в центральной части страны. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, словацкий премьер подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу, указало издание Standard. Фицо доставили на вертолете в город Банска-Бистрица, где прооперировали.

Нападавший был задержан на месте атаки. По сведениям СМИ, также была допрошена его жена. Сын задержанного рассказал словацкому новостному порталу aktuality.sk, что его отец владел огнестрельным оружием на законных основаниях.

Атаку совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице, пишут СМИ. Ассоциация словацких писателей подтвердила , что Юрай Цинтула состоит в рядах ее членов. Если участие мужчины в нападении подтвердится, он будет исключен из рядов литературного объединения, заверили в организации.

Лидеры стран Европы осудили атаку на Роберта Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила атаку и пожелала 59-летнему политику сил и скорейшего выздоровления. В правительстве заявили о "политическом мотиве" преступления. С заявлениями, резко осуждающими нападение на Роберта Фицо, выступили и главы других европейских государств и правительств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Роберт Фицо в третий раз занял пост главы правительства Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Ранее он руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность Фицо отметился пророссийской позицией.