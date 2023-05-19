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Реджеп Тайип Эрдоган после второго тура выборов в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган после второго тура выборов в ТурцииФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаТурция

Победа Эрдогана на выборах президента Турции

21 ч. назад

Реджеп Тайип Эрдоган бессменно правит в Турции уже 20 лет. 28 мая по итогам второго тура выборов он опередил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Досье DW.

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На президентских выборах в Турции, по итогам второго тура, который прошел 28 мая 2023 года, Реджеп Тайип Эрдоган опередил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

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