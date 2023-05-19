Политика Турция

Победа Эрдогана на выборах президента Турции

21 ч. назад 21 ч. назад

Реджеп Тайип Эрдоган бессменно правит в Турции уже 20 лет. 28 мая по итогам второго тура выборов он опередил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Досье DW.