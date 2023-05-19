Победа Эрдогана на выборах президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган после второго тура выборов в ТурцииФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture allianceПолитикаТурцияПобеда Эрдогана на выборах президента Турции21 ч. назад21 ч. назадРеджеп Тайип Эрдоган бессменно правит в Турции уже 20 лет. 28 мая по итогам второго тура выборов он опередил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Досье DW.https://p.dw.com/p/4RZLLРекламаНа президентских выборах в Турции, по итогам второго тура, который прошел 28 мая 2023 года, Реджеп Тайип Эрдоган опередил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.