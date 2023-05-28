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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной конференции в марте 2023 года
Канцлер ФРГ и президент ТурцииФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Канцлер ФРГ поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции

Анатолий Арни
29 мин. назад

Олаф Шольц в поздравлении победившему на выборах президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану отметил желание продвигать "общую повестку дня".

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) от имени Германии поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов президента Турции. "Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием - вместе мы хотим продвигать нашу общую повестку дня с новыми силами!" - написал немецкий лидер на своей страничке в Twitter вечером в воскресенье, 28 мая, вскоре после появления сообщений о признании победы Эрдогана на выборах.

По словам Шольца, Германия и Турция являются близкими союзниками, а экономика и народы обеих стран "тесно переплетены".

Эрдогана также поздравили Байден, Зеленский и Путин

Поздравления с победой на выборах Эрдогану направили лидеры уже нескольких стран. Среди первых из них был президент США Джо Байден. "Я с нетерпением жду продолжения совместной работы по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам в качестве союзников по НАТО", - подчеркнул глава Белого дома.

Поздравления турецкому лидеру передал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что надеется "усиливать взаимодействие для безопасности и стабильности Европы" и укреплять стратегическое партнерство стран.

Зеленский и Эрдоган в последний раз лично виделись в августе 2022 года во Львове - турецкий лидер тогда впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Украину с визитом, в ходе которого встретился с украинским президентом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Президент РФ Владимир Путин также направил поздравления турецкому коллеге, указав, что победа на выборах стала "закономерным результатом самоотверженной работы" Эрдогана. Согласно заявлению Путина, он хотел бы продолжить диалог "по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня".

С победой на выборах Эрдогана поздравил и правитель Беларуси Александр Лукашенко. "У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров", - заявил Лукашенко в поздравлении, указав, что Анкара может "всегда рассчитывать" на Минск.

Глава ЦИК Турции признал победу Эрдогана

После обработки 99,85 процента бюллетеней Эрдоган набрал во втором туре выборов 52,16 процента голосов. Такие данные обнародовал Высший избирательный совет (ЦИК) Турции. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу - 47,84 процента. Ввиду этого глава ЦИК Ахмет Йенер уже признал Эрдогана победителем на выборах.

Косвенно свое поражение признал и Кылычдароглу, выразив озабоченность тем, что страну ожидают очень большие проблемы. В первом выступлении по итогам выборов он заявил, что продолжит борьбу за демократию.

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