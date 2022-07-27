Стар и давен город Гамельн, или По следам Крысолова

Стар и давен город Гамельн,

Словом скромен, делом строг,

Верен в малом, верен в главном:

Гамельн - славный городок!

Эти строки принадлежат перу Марины Цветаевой, а история, к которой она обратилась, считается самой известной и наиболее часто цитируемой европейской легендой времен Средневековья. События, которые легли в основу легенды, имеют точную дату и место действия - 26 июня 1284 года. В этот день в немецком городе Гамельн пропали без вести почти все дети старше четырех лет, всего - 130 мальчиков и девочек.

Большая черная крыса и Дом торжеств в Гамельне на почтовой открытке 1917 года

Незадолго до этого происшествия некий странствующий Крысолов с помощью своей волшебной дудочки утопил в здешней реке Везер целое полчище крыс, избавив от нашествия грызунов городские дома и подвалы. Однако, несмотря на уговор и выполненную услугу, обещанное вознаграждение крысолову так и не заплатили.

Бесправный бродяга покинул город без причитавшихся ему золотых гульденов - ушел, чтобы вскоре вернуться и отомстить. Переодевшись охотником, он под звуки своего волшебного инструмента среди бела дня, когда взрослые находились на богослужении в церкви, увел за собой почти всех юных жителей Гамельна - за исключением двух-трех замешкавшихся ребят и хромого мальчика на костылях. Крысолов похитил у города самое драгоценное - его будущее, но сегодня он и крысы приносят Гамельну огромную пользу.

Памятник Крысолову в Гамельне

Слава магической дудочке! В наши дни она не увлекает за собой прочь из Гамельна в неизвестность, а притягивает сюда гостей. Кульминационным моментом для каждого из них, несомненно, становится механический кукольный спектакль, разыгрывающийся под звон 37 колоколов и колокольчиков на фасаде городского Дома торжеств (Hochzeitshaus), построенного в начале XVII века в стиле так называемого Везерского ренессанса. "Hochzeit" в данном случае - не "свадьба", а "праздник" или "торжество".

В первом коротком акте за дудочником через распахнувшиеся медные ворота следуют крысы, во втором - дети. По воскресеньям в летний туристический сезон гостей города на этом же месте ожидает еще один сюрприз под открытым небом - настоящий спектакль, но о нем - немного позже.

Крысолов со скрипкой вместо дудочки на коллекционной карточке 1900 года

Демографический удар 1284 года вызвал в городе шок, но Гамельн все-таки смог от него оправиться. Окруженный обширными зерновыми угодьями, он разбогател на производстве жерновов и на доходах от собственных мельниц, а также благодаря членству в Ганзейском союзе. Несмотря на впечатляющие памятники Везерского ренессанса и многочисленные фахверковые домики с искусной резьбой по дереву, без своего знаменитого на весь мир Крысолова Гамельн сегодня был бы просто обычным провинциальным городом в Нижней Саксонии - симпатичным, гостеприимным и уютным, но таких в Германии много.

Историческое расследование

Обстоятельства и причины загадочной трагедии, случившейся у берегов Везера в конце XIII века, до сих пор занимают исследователей - историков, литературоведов, криминологов. Многие из них вообще сходятся во мнении, что речь идет о двух историях, лишь в конце Средневековья и не без помощи прозорливых отцов города слившихся в один сюжет. Первая печатная версия легенды появилась в 1622 году во Франкфурте-на-Майне. Ее издали в виде однолистного оттиска с текстом и иллюстрациями. Самый старый манускрипт с текстом легенды был обнаружен в библиотеке ганзейского города Люнебург. Документ датирован 1430-1450 годами.

Почтовая марка 1978 года

С точки зрения современной науки, одной из наиболее реальных версий случившегося кажется гипотеза о том, что дети города, то есть все его молодые жители, могли поддаться на уговоры одного из так называемых локаторов - вербовщиков, искавших добровольцев для заселения новых восточных территорий империи. Выступали они как раз в ярких одеждах под звуки дудок и барабанов. В тогдашней колонизации приняло участие около миллиона человек - ради обещанных угодий, привилегий, возможности обзавестись собственным делом на свободном новом месте и разбогатеть.

Может быть, именно в Гамельне вербовщик превзошел сам себя…

Колонизаторы восточных земель часто называли свои новые поселения в честь тех, которые оставили в родных местах. В ходе специального топонимического анализа уже в наши дни немецкие ученые обнаружили явную связь между регионом на Везере вокруг Гамельна с районами Пригниц и Уккермарк в Бранденбурге. Сегодня эти 500 километров можно преодолеть за пару часов, но тогда дорога была односторонней и вела навсегда в другую жизнь. Уже через два-три поколения память о прежней родине полностью пропадала, связь же с ней исчезала еще раньше.

Теорию также подтверждает частота распространения некоторых характерных фамилий в этих областях. В свою очередь, легенда говорит о том, что крысолов скрылся с детьми в какой-то волшебной пещере недалеко от города, выйдя с ними из-под земли в Трансильвании, то есть на северо-западе Румынии. В любом случае - где-то очень далеко...

Достопримечательности Гамельна на почтовой карточке 1899 года

Нельзя не упомянуть о некоторых религиозно-криминальных версиях. Время исчезновения детей примерно совпадает с моментом летнего солнцестояния. Не исключено, что пропавшие отправились в окрестности Гамельна на языческий праздник, во время которого произошел оползень в овраге или обвал пещеры - несчастный случай или специально подстроенный ревнителями христианства, которые надеялись с помощью такой показательной кары со стороны Всевышнего окончательно отучить население от старых обычаев.

Другие варианты

Некоторые ученые предполагают, что в реальности "сыны и дочери" города, то есть жители вне зависимости от возраста, могли стать жертвами чумы, хотя сведения о первых таких эпидемиях в Европе относятся к более позднему периоду. Одно название этой болезни в Средние века вызывало панический страх, и это слово предпочитали вообще не употреблять, поэтому Крысолов в народной молве мог быть олицетворением смерти, а крысы или мыши - символизировать человеческие души.

Если же понимать легенду дословно… В одной из лабораторий даже провели эксперименты с целью проверить действие разного рода звуков на крыс. Они показали, что никакими дудками или флейтами выманить этих животных из подвалов было бы невозможно, не говоря уже о массовой гибели в реке, так как крысы очень хорошо плавают.

Спектакль под открытым небом

Как видно, поводов для возникновения легенды о крысолове можно найти предостаточно, поэтому не удивительно, что подобные истории известны не только в Гамельне, но и в других частях Европы, однако они не получили такой широкой всемирной известности.

Крысолов и политика

Несмотря на все усилия, однозначно разгадать загадку Гамельнского крысолова ученым и экспертам так и не удалось. Тайна его живет, давая широкий простор для интерпретаций, фантазии и параллелей - сказочных, мистических, политических, не говоря уже о переосмыслениях в том или ином актуальном контексте. Не случайно, например, в облике Крысолова в свое время изображали Адольфа Гитлера.

Этот средневековый образ вообще часто использовался и сейчас используется для проведения параллелей с тоталитарными или авторитарными режимами или же самими такими режимами для ответного высмеивания оппонентов. Например, в идеологическом противостоянии ГДР и ФРГ слово "Rattenfänger" было частью активного словарного запаса политиков и комментаторов по обе стороны "железного занавеса".

Почтовая открытка 1902 года

Магическая дудочка Гамельнского крысолова - не "Волшебная флейта" Моцарта, а инструмент совсем из другой оперы. Она символизирует не стремление к добру, а мстительность, зло, обман, способность одурманить массы, заманить людей на верную гибель, хотя, конечно, в интерпретации Уолта Диснея или в "Путешествии Нильса с гусями" эта дудка совсем не кажется таким страшно коварным инструментом. Всё зависит от целей и рук, в которые она попадает.

Крысолов в литературе, музыке и кино

Широкую известность легенда получила в начале XIX века благодаря гейдельбергским романтикам - Ахиму фон Арниму (Achim von Arnim) и Клеменсу Брентано (Clemens Brentano). Они обработали и опубликовали ее в своем знаменитом сборнике "Волшебный рог мальчика. Старинные немецкие песни".

Позже этот сюжет стал источником вдохновения для многих писателей, поэтов, композиторов, среди которых были Гёте, Гейне, братья Гримм, Брехт. Отголоски магической дудочки Гамельнского крысолова можно встретить как в оперной музыке, так и в творчестве рок-групп - Led Zeppelin или Queen. На русский язык одну из версий легенды о Крысолове перевел Самуил Маршак. Сюжет в свое время привлек внимание Брюсова, Рахманинова, братьев Стругацких.

Среди последних примеров - название IT-фирмы из сериала "Кремниевая долина" 2014-2019 годов, вернее медиаплеера "Крысолов" или "Дудочник" ("Pied Piper"), для которого был придуман революционный алгоритм сжатия данных...

Прогулка по Гамельну. Фотографии

Пешеходная зона в Гамельне

Однако вернемся в современный Гамельн. Крысы и крысоловы встречаются здесь почти на каждом шагу - в виде памятников, табличек, указателей, шоколадных и прочих сувениров, специальных блюд в меню местных кафе и ресторанов, уличных музыкантов, не говоря уже об экспозиции местного краеведческого музея.

Светофор для пешеходов и велосипедистов с "Дудочником"

Начиная с мая и до конца сентября в каждый воскресный полдень здесь можно стать зрителем бесплатного спектакля под открытым небом (www.rattenfaenger-hameln.de), в котором участвует около сотни юных и взрослых жителей Гамельна. Красочные костюмы и увлеченная игра любительской труппы позволяют на полчаса погрузиться в средневековую атмосферу. Первый такой спектакль был дан в 1929 году.

До начала Второй мировой войны состоялось около полутысячи представлений. В начале 1950-х годов традицию возродили. Еще до пандемии на спектаклях за сезон бывало в общей сложности около 50 тысяч зрителей - как специально приехавших в Гамельн, так и путешествовавших по одному из популярных межрегиональных туристических маршрутов - Немецкая дорога сказок. Она связывает родину братьев Гримм город Ханау и Бремен, всемирно известный своими необычными музыкантами.

Колокола на фасаде Дома торжеств

Часы на Доме торжеств

Дом торжеств и церковь Святого Николая

Дом торжеств в 1930-х годах

Дом торжеств - Хохцайтсхаус

Все дороги в городе Гамельн ведут к этому каменному зданию - Дому торжеств, построенному в стиле Везерского ренессанса. Трижды в день (13:05, 15:35, 17:35) под звон колоколов здесь показывают механический кукольный спектакль, рассказывающий легенду, ради которой сюда приезжают туристы со всего мира - историю Гамельнского крысолова.

Еще два раза в день колокола выступают, так сказать, с сольными концертами - в 09:35 исполняют мелодию "Песни крысолова", а в 11:35 играют "Песню реки Везер".

Уличный музыкант с дудочкой и в костюме Крысолова

Гостей города также развлекают уличные музыканты - с дудочками и в подходящих костюмах. На золото, полагавшееся тому самому крысолову, они не рассчитывают, но паре звонких монет будут рады.

Вывеска ресторана ''Крысиный кувшин''

Крысы - везде и повсюду

Крысы и крысоловы поджидают в Гамельне на каждом углу, но отвращения и страха не вызывают. Они всячески содействуют оборотам туристического бизнеса и прочим поступлениям в бюджет. Отобедав в одном из ресторанов с крысиными следами в названиях, на память можно купить вполне съедобную хлебную крысу, ликер "Крысиный киллер", кофейную смесь "Крысолов", не говоря уже о стандартных майках и канцелярских товарах.

В сувенирном магазине

На здоровье!

Пожалуй, только в Гамельне потребление "Крысиного яда" не повлечет за собой смертельных последствий... Впрочем, творческий подход к разным химическим субстанциям имеет в городе давние традиции. Именно здесь, например, долгое время держал аптеку Фридрих Сертюрнер, в 1804 году открывший морфин.

Улочка в Старом городе

Резные украшения фахверкового здания в Гамельне

Место действия

Жители Гамельна бережно относятся к традициям и истории своего города. Около сотни человек входят в театральное сообщество, вот уже много десятилетий организующее спектакли под открытым небом про Гамельнского крысолова - бесплатно для всех желающих . Не удивляйтесь, если летним воскресеньем тишину этих улочек перед вами нарушит шествие с участием крыс, детей и сказочного дудочника…

Дом Крысолова (Rattenfängerhaus) - архитектурный памятник Везерского ренессанса

Исторический центр Гамельна и вывеска на фасаде Дома Крысолова

Дом Крысолова в 1930-х годах

Эпохи и стили

Гамельнский крысолов - главный, но не единственный повод для посещения города. В начале XVI - середине XVII веков он был одним из центров особого регионального архитектурного стиля - Везерского ренессанса. Хорошо сохранились здесь и памятники других эпох, например, Рыночная церковь Святого Николая (Marktkirche St. Nicolai), построенная в готическом XIII веке.

Дом Демптера

Резные украшения фасада

Дом Демптера

Прямо напротив церкви Святого Николая расположен этот фахверковый дом с богато украшенным ренессансным фасадом - Дом Демптера (Dempterhaus). Он считается одним из самых красивых зданий Гамельна. Нынешний облик дом получил в 1608 году, когда его приобрел купец Тобиас фон Демптер. Итальянская скульптура в нише с ракушкой относится к более позднему периоду - XIX столетию, а установили ее здесь в прошлом веке.

Купец Тобиас фон Демптер целых 35 лет был членом городского совета, 15 раз избирался бургомистром. Во время Тридцатилетней войны спас Гамельн от сожжения, приказ о котором уже почти отдал командовавший католическими войсками фельдмаршал Иоганн фон Тилли после раскрытия заговора со стороны горожан. Демптер в последний момент смог смягчить его гнев.

Дом Ляйста в Старом городе

Cкульптура Лукреции

Символические изображения добродетелей на Доме Ляйста

Дом Ляйста

Еще один выдающийся образец ренессансного стиля - Дом Ляйста (Leist-Haus), строительство которого было завершено в 1589 году. Фасад украшают барельефы, изображающие семь христианских добродетелей - целомудрие, умеренность, справедливость, щедрость, надежду, смирение и веру, а также - в арке - скульптура Лукреции.

Дом городского патриция Герда Ляйста находится на главной пешеходной улице города - Остерштрассе (Osterstraße), как раз по которой, согласно легенде, дети ушли из Гамельна вслед за крысоловом. Помимо добродетелей фасад украшают так называемые маскароны - головы-талисманы, призванные защищать его жильцов от завистников и бед: голода, болезней, наводнений, пожаров, неурожаев…

Дом каноника

Резные фигуры на фасаде Дома каноника

Еще четыре фигуры на фасаде этого здания в Гамельне

Дом каноника

Так называемый Дом каноника (Stiftsherrenhaus) выходит на улицу Остерштрассе не узкой головной, а широкой боковой стороной, что подчеркивает высокое благосостояние его заказчика. Это здание возвели в 1558 году для Фридриха Попендика. Никакого отношения к духовному сану он не имел, то есть каноником не являлся, а был успешным торговцем и бургомистром города.

Свое название дом получил от жителей города из-за многочисленных библейских фигур, украшающих фасад. Помимо Бога Отца, Иисуса Христа и Апостолов среди них можно найти Каина и Авеля, Самсона, царя Давида… Рядом с ними на фасаде также изображены античные планетарные боги, например, Марс и Венера.

Сегодня Дом каноника соединен крытым переходом с Домом Ляйста. В нем также размещены помещения городского музея. Основная часть постоянной экспозиции музея посвящена истории Гамельнского крысолова. Особое внимание уделено юбилеям, отмечавшимся в 1884 и 1934 годах, а также роли этого персонажа в рекламе и городском маркетинге.