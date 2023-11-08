Первая попытка Гитлера захватить власть не удалась. Почему?

В ноябре 1923 года Адольф Гитлер и его сообщники совершили попытку государственного переворота. Они потерпели крах, но запомнились немцам. И через 10 лет нацисты пришли к власти уже законным путем.

Попытка свергнуть власть в Германии 8 и 9 ноября 1923 года не удалась. Однако путч оказал решающее влияние на дальнейший ход событий в стране и, повысив популярность будущего "фюрера", привел его на самый верх. Адольф Гитлер (Adolf Hitler) в начале 1920-х был лишь одним из многих политиков-экстремистов в Германии. Мало кто мог предсказать, что через 10 лет он и возглавляемая им национал-социалистическая партия придут к власти.

Судьбоносный день в Мюнхене

В 1923 году морально Гитлер уже был готов к захвату власти в стране, но тогда его время еще не пришло. Вечером 8 ноября он привел около двух тысяч своих последователей в мюнхенский "Бюргербройкеллер" (Bürgerbräukeller) - огромный пивной зал, в котором члены баварского правительства и другие известные люди отмечали годовщину Ноябрьской революции 1918 года, приведшей к отречению от престола кайзера и провозглашению республики. Гитлер надеялся, что присутствующие поддержат его план государственного переворота.

И эта надежда не была беспочвенной. В то время Бавария уже была не в ладах с правительством в Берлине. Многие влиятельные люди симпатизировали Гитлеру - например, генеральный комиссар Баварии Густав фон Кар (Gustav Ritter von Kahr), обладавший практически неограниченными властными полномочиями. Он также вынашивал план государственного переворота. Если бы Гитлер добился успеха в ноябре 1923-го в Баварии, он смог бы рассчитывать и на поддержку в организации марша на Берлин - с целью свержения молодой парламентской демократии и установления правой диктатуры. Однако сообщники отвернулись от Гитлера, и все пошло "совершенно не так, как планировалось", рассказывает историк Вольфганг Нисс (Wolfgang Niess).

Военные на улицах Мюнхена. Ноябрь 1923 года Фото: United Archives/picture alliance

Из пивного зала "Бюргербройкеллер" Гитлер повел путчистов в самый центр города. Однако авторитета будущего "фюрера" не хватило в тот момент на то, чтобы переманить на свою сторону полицию и военных. Раздались выстрелы. В перестрелке погибли и участники переворота, и полицейские, и случайно оказавшиеся там горожане. Организованный Гитлером путч провалился. Он сам был легко ранен и через несколько дней арестован. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения за государственную измену, однако уже чуть более года спустя освободили "за хорошее поведение".

Идеальные условия для путча

Несмотря на то, что планы Гитлера провалились, он почувствовал, что движется в правильном направлении - и рано или поздно одержит победу. Во время заключения он начал работу над книгой "Майн кампф". Она и стала источником вдохновения для многих национал-социалистов. Партия изменила свою тактику: она системно начала готовиться к законному приходу к власти. После неудавшейся попытки государственного переворота о Гитлере узнали многие, а национал-социалисты получали все больше поддержки по всей стране.

Попытка госпереворота Гитлера пришлась на период нестабильности. Правительство в Берлине было слабым, политически мотивированные убийства стали чуть ли не обыденным явлением, а государственному порядку угрожали и левые, и правые экстремистские силы. Гиперинфляция разрушала экономику. Рос уровень безработицы - особенно среди ветеранов.

Спустя год после того, как Гитлер был приговорен к пяти годам тюрьмы за попытку госпереворота, его отпустили на свободу. На этом фото он позирует у автомобиля, на котором за ним приехали Фото: dpa dena/dpa/picture-alliance

Капитуляция Германии в Первой мировой войне была еще свежа в памяти и воспринималась как унизительное национальное поражение. Репарации стали солью на ранах немцев и лишали страну перспектив на будущее успешное развитие. Гитлер и его национал-социалисты смогли поджечь эту пороховую бочку. И попытка государственного переворота ни в коем случае не была на этом пути случайностью. Несмотря на то, что нацистская партия была запрещена после путча, на ее месте тут же возникла аналогичная партия. В следующем году она получила 30 процентов голосов на выборах в Баварии, а уже вскоре национал-социалисты лидировали по всей Германии.

Уроки истории

В наши дни правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) добиваются рекордных результатов на выборах и лидируют в опросах. Некоторые эксперты уже проводят параллели. "Если известно, что привело к краху Германии 100 лет назад, то необходимо укрепить Европу и предотвратить новую катастрофу, - отмечает историк Ютта Хоффриц (Jutta Hoffritz). - Вот почему стоит заглянуть в 1923 год".

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