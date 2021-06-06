Партия Меркель прошла последний тест перед выборами в бундестаг

Исход последних региональных выборов перед выборами в бундестаг оказался совсем не таким, как предсказывали социологи. Неоспоримым победителем выборов 6 июня в Саксонии-Анхальт стал Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с премьер-министром земли Райнером Хазелоффом (Reiner Haseloff), значительно улучшивший свой результат четырехлетней давности и набравший 37,1 процента (+7,3%) голосов избирателей. По опросам общественного мнения, проведенным перед голосованием, популярность ХДС у избирателей была значительно ниже и примерно такой же, как правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Однако в результате АдГ набрала на 16 процентов голосов меньше, чем христианские демократы.

Избиратели сделали ставку на известное и проверенное

Райнер Хазелофф

В ситуации неуверенности, вызванной пандемией коронавируса, избиратели в Саксонии-Анхальт сделали ставку на политическую силу, которую они хорошо знают. Хазелофф уже более 10 лет возглавляет правительство этой федеральной земли на востоке Германии. "Люди знают нашу программу. Но они также знают, что я лично могу привнести и за какую политику я выступаю. И это доверие, вероятно, сыграло решающую роль", - заявил после выборов 67-летний политик.

Успех ХДС в Саксонии-Анхальт в партии также рассматривают как успех ее нового председателя и кандидата в канцлеры на сентябрьских выборах в бундестаг Армина Лашета (Armin Laschet). Как отметил глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus), Лашет, а также глава ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) активно поддерживали местных христианских демократов в ходе предвыборной кампании в Саксонии-Анхальт. "Когда ХДС и ХСС действуют сплоченно, и когда их возглавляет кандидат, пользующийся большим доверием, можно выиграть выборы", - сказал Бринкхаус.

Перспектива правительства с участием АдГ испугала часть избирателей

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" осталась второй по популярности (20,8%) политической силой в Саксонии-Анхальт, потеряв по сравнению с прошлыми выборами 3,5 процента голосов. Региональное отделение АдГ в последние годы придерживается крайне правых позиций, в результате чего оно находится под наблюдением Федерального ведомства по защите конституции, в задачи которого входит присматривать за политическими экстремистами. В интервью ARD глава АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) попытался позитивно проинтерпретировать итоги выборов: "Граждане сделали выбор в пользу правых консервативных сил". По его мнению, избиратели дали ХДС четкий сигнал о том, какое правительство они хотят иметь в регионе, и "наказали" остальные партии.

Бывшие лидеры АдГ Александер Гауланд и Бьерн Хёке

Проблема АдГ заключается в том, что ни одна другая партия не хочет вступать с ней в коалицию. Поэтому Хазелофф будет вести переговоры о формировании правительства с другими партиями. Возможна коалиция с социал-демократами и "зелеными", как в прошедшие четыре года, или же с участием Свободной демократической партии (СвДП). Маловероятно участие в новой коалиции Левой партии, которая набрала 11 процентов (-5,3%) голосов и стала третьей политической силой, поскольку между ХДС и левыми слишком большие разногласия по большинству вопросов.

Отрезвляющий результат "зеленых"

Итоги выборов в Саксонии-Анхальт стали настоящим ударом для партии "Союз-90/"зеленые", которые рассчитывают в сентябреприйти к власти на федеральном уровне и впервые в истории партии выставили кандидата в канцлеры, выбрав сопредседателя Анналену Бербок (Annalena Baerbock). В то время как на федеральном уровне популярность "зеленых" в опросах общественного мнения в последнее время не опускается ниже 20 процентов, в Саксонии-Анхальт они заручились поддержкой лишь 5,9 процента (+0,7%) избирателей.

Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок

При этом "зеленые" по-прежнему испытывают серьезные структурные проблемы в федеральных землях восточной Германии с небольшим числом крупных городов и людей с высшим образованием, в регионах угледобычи, где люди опасаются за свое будущее в случае ужесточения экологической политики. Кроме того, по сравнению с землями на западе страны здесь больше избирателей придерживаются консервативных или крайне правых взглядов.

Комментируя итоги выборов на телеканале ARD, Анналена Бербок возложила всю вину за провал "зеленых" на АдГ: "Уже на прошлых выборах в восточных землях мы видели, что в ситуации, когда правые экстремисты могут войти в правительство, многие люди делают выбор в пользу партии действующего премьер-министра". В этом случае - ХДС во главе с Райнером Хазелоффом. В выигрыше оказалась также либеральная СвДП, которая после десятилетнего отсутствия вернулась в земельный парламент, набрав 6,4 процента голосов.

Очередное поражение социал-демократов

Большинство других партий ухудшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами, в том числе СДПГ. Хотя социал-демократы участвовали в предыдущем правительстве, они получили всего 8,4 процента голосов избирателей (-2,2%). Однако генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) считает, что прошедшие выборы не позволяют делать какие-либо прогнозы ни о выборах в бундестаг, ни о перспективах возглавить федеральное правительство кандидатом от ХДС, "зеленых" или СДПГ. Выборы в бундестаг состоятся через 112 дней, и к тому времени "карты будут перетасованы заново", заявил Клингбайль. Однако кандидату в канцлеры от СДПГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) придется совершить маленькое чудо, чтобы привести партию к успеху: по данным опросов, социал-демократов поддерживают 15 процентов избирателей.

Смотрите также: