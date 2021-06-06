 Партия Меркель убедительно победила на выборах в Саксонии-Анхальт | Новости из Германии о Германии | DW | 06.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Партия Меркель убедительно победила на выборах в Саксонии-Анхальт

По предварительным подсчетам, христианские демократы набрали 37,1% голосов избирателей.

На выборах в Саксонии-Анхальт

На выборах в Саксонии-Анхальт

Правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) убедительно победил на выборах в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, состоявшихся в воскресенье, 6 июня. Согласно предварительным результатам, ХДС набрал 37,1 процента голосов избирателей. Таким образом, христианские демократы значительно улучшили показатель прошлых выборов 2016 года, когда за них отдали свои голоса 29,8 процента избирателей.

На втором месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую проголосовали 20,8 процента избирателей (24,3 в 2016 году). Опасения, что избиратели выведут АдГ в победители, не оправдались.

Левая партия заручилась поддержкой 11% проголосовавших, социал-демократы - 8,4%, "зеленые" - 5,9% и Свободная демократическая партия - 6,4%.

С 2016 года в Саксонии-Анхальт правит коалиция в составе ХДС, СДПГ и "зеленых", которая получила название "кенийской" из-за соответствия символических партийных цветов - черного, красного и зеленого - государственному флагу Кении. В ходе избирательной кампании премьер-министр земли, христианский демократ Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) исключил сотрудничество с АдГ после выборов в ландтаг.

В Саксонии-Анхальт прошли последние земельные выборы перед парламентскими, которые состоятся 26 сентября текущего года.

Смотрите также:

  • Готический дом в Вёрлице

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Дессау-Вёрлиц

    Среди главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт особое место занимает Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz). Оно состоит из нескольких дворцово-парковых ансамблей, созданных в XVIII веке. В 2000 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На осмотр дворцов и парков лучше отвести несколько дней, остановившись, например, в Дессау.

  • Баухаус в Дессау

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Баухауз

    В Дессау также находится еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - Баухаус (Bauhaus). Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования в 1919 году в тюрингском Веймаре. В Дессау она переехала в 1925 году. Помимо главного здания Баухауса до наших дней в этом городе дошли виллы преподавателей и дома, в которых были воплощены их новаторские идеи.

  • Кведлинбург

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Кведлинбург

    От революционной архитектуры Баухауза - к традиционному немецкому фахверку. В часе езды от Дессау на северных подступах к Гарцу находится древний город Кведлинбург. Гостей здесь ожидают средневековый замок на горе и такие живописные улочки. В Кведлинбурге насчитывается около 1200 фахверковых зданий, включенных в список Всемирного наследия. Самое старое из них было построено в середине XIV века.

  • Виттенберг

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Виттенберг

    В Саксонии-Анхальт находится колыбель немецкой Реформации - Виттенберг. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал здесь свои 95 тезисов, положившие начало протестантскому движению в немецких землях. Ежегодно в середине июня в Виттенберге проходит ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.

  • Магдебург

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Магдебург

    В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.

  • Средняя Эльба

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Средняя Эльба

    По территории федеральной земли протекает Эльба. Русло реки и прибрежные ландшафты остались здесь почти нетронутыми. В этих местах встречаются многочисленные виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В 1997 на Средней Эльбе был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО. Вдоль реки проложен популярный велосипедный маршрут - Elberadweg.

  • Галле

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Галле

    Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.

  • Фрайбург (Унструт)

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Зале-Унструт

    В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Ведьма на горе Броккен

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Гарц

    В Саксонии-Анхальт и соседней Нижней Саксонии расположен горный регион Гарц (Harz). Его самая высокая точка - гора Броккен. Сюда, согласно легенде, каждый год 30 апреля слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк. На вершину горы можно доехать по узкоколейной дороге из Вернигероде.

  • Феррополис

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Феррополис

    Завершим наш обзор памятником индустриальной истории. Раньше в этом регионе Саксонии-Анхальт добывали бурый уголь. После завершения угледобычи все гигантские экскаваторы собрали на полуострове, который вдается в озеро, образовавшееся на месте карьера. Затем в музее под открытым небом начали проводить музыкальные фестивали, назвав это место "Городом из железа" - Феррополисом.

    Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:38

Правящий ХДС или правопопулистская АдГ: кто станет сильнейшей партией в Саксонии-Анхальт? (03.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

День выборов, или Почему на востоке ФРГ популярна Альтернатива для Германии? DW Новости (02.09.19)  

"Зеленые" займут место партии Меркель и изменят курс в отношении России? (07.05.2021)  

Также по теме

Deutschland | Landtagswahl in Sachsen-Anhalt | Plakate der AfD mit Landeschef Oliver Kirchner in Magdeburg

Выборы в Саксонии-Анхальт: ХДС или АдГ - кто кого? 06.06.2021

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" имеет шанс стать сильнейшей партией на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Это голосование - последняя проба сил перед выборами в бундестаг ФРГ в сентябре.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt - CDU

Партия Меркель прошла последний тест перед выборами в бундестаг 07.06.2021

Вопреки прогнозам правопопулистская АдГ не смогла составить конкуренцию ХДС в земле Саксония-Анхальт. Что означает для политических партий ФРГ исход последних перед федеральными региональных выборов - у DW.

Правящий ХДС или правопопулистская АдГ: кто станет сильнейшей партией в Саксонии-Анхальт? (03.06.2021) 03.06.2021

6 июня пройдут выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт. Их результаты интересуют всю ФРГ. Во-первых, это последнее голосование перед выборами в бундестаг. Во-вторых, всем интересно, сколько наберет здесь правопопулистская АдГ.

Реклама

Самые читаемые

СМИ: Зеленский умоляет Байдена о встрече до саммита РФ и США  

Крым и "дорожные карты". Чем заплатит Лукашенко России за ее поддержку?  

В партии Меркель предлагают исключить натурализацию антисемитов в Германии  