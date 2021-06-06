Партия Меркель убедительно победила на выборах в Саксонии-Анхальт

Правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) убедительно победил на выборах в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, состоявшихся в воскресенье, 6 июня. Согласно предварительным результатам, ХДС набрал 37,1 процента голосов избирателей. Таким образом, христианские демократы значительно улучшили показатель прошлых выборов 2016 года, когда за них отдали свои голоса 29,8 процента избирателей.

На втором месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую проголосовали 20,8 процента избирателей (24,3 в 2016 году). Опасения, что избиратели выведут АдГ в победители, не оправдались.

Левая партия заручилась поддержкой 11% проголосовавших, социал-демократы - 8,4%, "зеленые" - 5,9% и Свободная демократическая партия - 6,4%.

С 2016 года в Саксонии-Анхальт правит коалиция в составе ХДС, СДПГ и "зеленых", которая получила название "кенийской" из-за соответствия символических партийных цветов - черного, красного и зеленого - государственному флагу Кении. В ходе избирательной кампании премьер-министр земли, христианский демократ Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) исключил сотрудничество с АдГ после выборов в ландтаг.

В Саксонии-Анхальт прошли последние земельные выборы перед парламентскими, которые состоятся 26 сентября текущего года.

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