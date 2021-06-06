Партия Меркель убедительно победила на выборах в Саксонии-Анхальт

Правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) убедительно победил на выборах в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, состоявшихся в воскресенье, 6 июня. Согласно предварительным результатам, ХДС набрал 37,1 процента голосов избирателей. Таким образом, христианские демократы значительно улучшили показатель прошлых выборов 2016 года, когда за них отдали свои голоса 29,8 процента избирателей.
На втором месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую проголосовали 20,8 процента избирателей (24,3 в 2016 году). Опасения, что избиратели выведут АдГ в победители, не оправдались.
Левая партия заручилась поддержкой 11% проголосовавших, социал-демократы - 8,4%, "зеленые" - 5,9% и Свободная демократическая партия - 6,4%.
С 2016 года в Саксонии-Анхальт правит коалиция в составе ХДС, СДПГ и "зеленых", которая получила название "кенийской" из-за соответствия символических партийных цветов - черного, красного и зеленого - государственному флагу Кении. В ходе избирательной кампании премьер-министр земли, христианский демократ Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) исключил сотрудничество с АдГ после выборов в ландтаг.
В Саксонии-Анхальт прошли последние земельные выборы перед парламентскими, которые состоятся 26 сентября текущего года.
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Дессау-Вёрлиц
Среди главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт особое место занимает Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz). Оно состоит из нескольких дворцово-парковых ансамблей, созданных в XVIII веке. В 2000 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На осмотр дворцов и парков лучше отвести несколько дней, остановившись, например, в Дессау.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Баухауз
В Дессау также находится еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - Баухаус (Bauhaus). Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования в 1919 году в тюрингском Веймаре. В Дессау она переехала в 1925 году. Помимо главного здания Баухауса до наших дней в этом городе дошли виллы преподавателей и дома, в которых были воплощены их новаторские идеи.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Кведлинбург
От революционной архитектуры Баухауза - к традиционному немецкому фахверку. В часе езды от Дессау на северных подступах к Гарцу находится древний город Кведлинбург. Гостей здесь ожидают средневековый замок на горе и такие живописные улочки. В Кведлинбурге насчитывается около 1200 фахверковых зданий, включенных в список Всемирного наследия. Самое старое из них было построено в середине XIV века.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Виттенберг
В Саксонии-Анхальт находится колыбель немецкой Реформации - Виттенберг. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал здесь свои 95 тезисов, положившие начало протестантскому движению в немецких землях. Ежегодно в середине июня в Виттенберге проходит ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Магдебург
В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Средняя Эльба
По территории федеральной земли протекает Эльба. Русло реки и прибрежные ландшафты остались здесь почти нетронутыми. В этих местах встречаются многочисленные виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В 1997 на Средней Эльбе был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО. Вдоль реки проложен популярный велосипедный маршрут - Elberadweg.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Галле
Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Зале-Унструт
В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Гарц
В Саксонии-Анхальт и соседней Нижней Саксонии расположен горный регион Гарц (Harz). Его самая высокая точка - гора Броккен. Сюда, согласно легенде, каждый год 30 апреля слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк. На вершину горы можно доехать по узкоколейной дороге из Вернигероде.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Феррополис
Завершим наш обзор памятником индустриальной истории. Раньше в этом регионе Саксонии-Анхальт добывали бурый уголь. После завершения угледобычи все гигантские экскаваторы собрали на полуострове, который вдается в озеро, образовавшееся на месте карьера. Затем в музее под открытым небом начали проводить музыкальные фестивали, назвав это место "Городом из железа" - Феррополисом.
Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин