Два лидера блока ХДС/ХСС выразили готовность стать преемниками Меркель

Два ведущих представителя консервативного блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию Германии, выразили готовность возглавить список альянса на предстоящих выборах в бундестаг и стать кандидатами на пост федерального канцлера. В воскресенье, 11 апреля, председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) и Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder), также возглавляющие две крупнейшие федеральные земли Германии, впервые публично заявили о своих канцлерских амбициях.

На пресс-конференции руководства фракции ХДС/ХСС премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Лашет сообщил, что этому решению предшествовал долгий разговор с Зёдером, во время которого оба заявили о своей готовности стать кандидатами на пост канцлера. "Мы установили, что оба подходим и оба готовы" стать лидерами консерваторов в предвыборной гонке, заявил в свою очередь премьер-министр Баварии.

По словам Зёдера, если более крупный участник блока ХДС широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится. Глава ХСС также отметил, что разговор с Лашетом был открытым и дружеским, но не носил заключительного характера. Председатель ХСС добавил, что общей целью является сохранение единства в обеих партиях.

Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС может быть назван в ближайшие дни

Когда именно ХДС/ХСС примет решение о том, кто станет кандидатом в канцлеры, пока неизвестно. Ряд ведущих представителей консервативного блока ранее заявили о намерении сделать это в ближайшие дни. 12 апреля состоятся раздельные заседания президиумов обеих партий.

Первоначально ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера ФРГ консерваторы примут в январе после того, как Армин Лашет был избран председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называют и баварского премьера, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии.

Меркель не будет вновь баллотироваться

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.

Ее преемницей была Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая в феврале 2020 года сообщила, что отказывается от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда, а в январе нынешнего года Армин Лашет одержал победу над своими однопартийцами Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) и Норбертом Рёттгеном (Norbert Röttgen).

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС в последние недели падает, в том числе, на фоне скандала вокруг закупок медицинских масок.

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