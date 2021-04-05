Два лидера блока ХДС/ХСС выразили готовность стать преемниками Меркель

Премьер-министры двух крупнейших земель ФРГ Армин Лашет и Маркус Зёдер впервые заявили о готовности возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в бундестаг.
Два ведущих представителя консервативного блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию Германии, выразили готовность возглавить список альянса на предстоящих выборах в бундестаг и стать кандидатами на пост федерального канцлера. В воскресенье, 11 апреля, председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) и Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder), также возглавляющие две крупнейшие федеральные земли Германии, впервые публично заявили о своих канцлерских амбициях.
На пресс-конференции руководства фракции ХДС/ХСС премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Лашет сообщил, что этому решению предшествовал долгий разговор с Зёдером, во время которого оба заявили о своей готовности стать кандидатами на пост канцлера. "Мы установили, что оба подходим и оба готовы" стать лидерами консерваторов в предвыборной гонке, заявил в свою очередь премьер-министр Баварии.
По словам Зёдера, если более крупный участник блока ХДС широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится. Глава ХСС также отметил, что разговор с Лашетом был открытым и дружеским, но не носил заключительного характера. Председатель ХСС добавил, что общей целью является сохранение единства в обеих партиях.
Когда именно ХДС/ХСС примет решение о том, кто станет кандидатом в канцлеры, пока неизвестно. Ряд ведущих представителей консервативного блока ранее заявили о намерении сделать это в ближайшие дни. 12 апреля состоятся раздельные заседания президиумов обеих партий.
Первоначально ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера ФРГ консерваторы примут в январе после того, как Армин Лашет был избран председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называют и баварского премьера, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии.
Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.
Ее преемницей была Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая в феврале 2020 года сообщила, что отказывается от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда, а в январе нынешнего года Армин Лашет одержал победу над своими однопартийцами Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) и Норбертом Рёттгеном (Norbert Röttgen).
Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС в последние недели падает, в том числе, на фоне скандала вокруг закупок медицинских масок.
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