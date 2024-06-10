У партии Орбана - худший результат на европейских выборах

На выборах в Европарламент правящая в Венгрии партия ФИДЕС получила 44,6% голосов. С 2009 года ее результаты превышали 50%. Почти 30% избирателей поддержали новичка в политике Петера Мадьяра.

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ФИДЕС получила свой худший результат на выборах в Европарламент, несмотря на то что она осталась крупнейшей политической силой страны. За правопопулистскую правящую партию проголосовали 44,6 процента избирателей, сообщила избирательная комиссия в Будапеште в понедельник, 10 июня, после подсчета почти всех голосов.

Тем самым ФИДЕС сможет направить в Европарламент 11 депутатов вместо нынешних 13. На трех предыдущих европейских выборах начиная с 2009 года она получала более 50% голосов.

Почти 30 процентов получил новичок Мадьяр

Между тем главный соперник партии Орбана на прошедших выборах - новая консервативная партия "Уважение и свобода" (TISZA) под руководством Петера Мадьяра - набрала 29,7 процентов голосов и получит 7 мандатов в Европарламенте. Еще 2 мандата от Венгрии достанутся социал-демократическому альянсу, за который проголосовали 8,1 процента избирателей. Один мандат получит ультраправая партия "Наша родина", которую поддержали 6,8 процента проголосовавших.

43-летний адвокат Петер Мадьяр ранее был женат на экс-министре юстиции Юдит Варге и занимал различные должности в госкомпаниях и учреждениях. Еще в начале 2024 года он был практически неизвестен общественности, но в феврале публично объявил о разрыве с системой Орбана и за последние месяцы приобрел национальное признание, проведя несколько крупных антиправительственных митингов. Он намерен положить конец правлению ФИДЕС и ее лидера Орбана, правящего Венгрией с 2010 года.

Результаты выборов в Европарламент

На европейском уровне на прошедших выборах одержал победу альянс правоцентристских партий. Европейская народная партия (ЕНП), по предварительным официальным результатам, может рассчитывать на 189 из 720 депутатских мест (после выборов 2019 года - 176 мандатов). На втором месте, по предварительным результатам, - социал-демократические силы. Они получают 135 мандатов (до сих пор - 139). Третий результат - у либеральной фракции "Обновляя Европу" (Renew Europe), которой достанется 83 места, что на 19 меньше, чем сейчас.

Крупное поражение потерпели "Зеленые"/Европейский свободный альянс, им удастся сохранить лишь 53 мандата их нынешних 72. Несмотря на то что правопопулистские партии, в том числе немецкая "Альтернатива для Германии", на нынешних выборах существенно улучшили свои результаты, лагерь сторонников политики сильного Брюсселя остается самым многочисленным. По подсчетам агентства dpa, даже если все правопопулистские партии, прошедшие в Европарламент, объединятся, их представители смогут получить суммарно не более 200 мандатов. Для большинства в Европарламенте необходимо 361 депутатское место.