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Партия Орбана - лидер ЕС по антизападной рекламе в соцсетях

Сергей Ромашенко
9 июня 2024 г.

Проправительственный лагерь Венгрии потратил на рекламу в Meta и Google 4,3 млн евро, подсчитал аналитический центр Political Capital.

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На демонстрации сторонников правящей в Венгрии партии ФИДЕС
На демонстрации сторонников правящей в Венгрии партии ФИДЕСФото: Getty Images/L. Balogh

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ФИДЕС и ее союзники стали крупнейшими во всем Евросоюзе по объемам антизападной рекламы в соцсетях. Об этом свидетельствуют результаты обнародованного в субботу, 8 июня, исследования, которое провел независимый аналитический центр Political Capital.

Расходы на политическую рекламу в Венгрии весьма асимметричны, следует из материала. "В то время как проправительственный лагерь потратил 4,3 млн евро на рекламу в Meta и Google, все 14 оппозиционных партий и связанные с ними СМИ потратили менее пятой части этой суммы - 839 000 евро", - говорится в исследовании.

Одна лишь ФИДЕС и ее политики израсходовали 2 млн евро - в 2,6 раза больше, чем все 14 оппозиционных партий, вместе взятые, которые потратили 764 558 евро. "В этом году ФИДЕС была крупнейшим рекламодателем в Google в ЕС, оплатив шесть из 10 наиболее раскрученных видеороликов", - отмечается в материале.

Поставщики враждебной Западу пропаганды

По заключению авторов исследования, ФИДЕС и ее доверенные лица - основные поставщики враждебных Западу дезинформационных нарративов в Венгрии. На их долю приходится 98,6 процента всей суммы в 2 млн евро, потраченной на продвижение такой пропаганды.

С 4 февраля по 1 июня большая часть этих средств (46 процентов) ушла на антипиар, направленный против оппозиционного политика Петера Мадьяра. На втором месте (34 процента расходов) - продвижение нарратива о войне России против Украины, в котором утверждается, что "европейские провоенные политики и их венгерские прислужники хотят развязать Третью мировую войну". На третьем месте (9 процентов) - пропаганда против оппонентов правительственных сил, якобы обслуживающих иностранные интересы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать Евросоюз и весь мир.

 

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