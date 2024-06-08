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Десятки тысяч вышли на оппозиционный митинг в Будапеште

Алексей Волошинов
9 июня 2024 г.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр призвал митингующих "вместе спасти Венгрию".

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Оппозиционный митинг в столице Венгрии Будапеште
Оппозиционный митинг в столице ВенгрииФото: Bernadett Szabo/REUTERS

Десятки тысяч человек вышли на оппозиционный митинг в Будапеште, организованный венгерским оппозиционным политиком Петером Мадьяром в субботу, 8 июня.

Мадьяр, выступая перед собравшимися, заявил, что вместе они "могут спасти Венгрию". "Мы здесь, и мы готовы изменить нашу судьбу. Судьбу, которую нам хочет навязать воровская, репрессивная власть", - сказал оппозиционер. "Давайте вернем Венгрию назад, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком!" - добавил он.

Партия Мадьяра по опросам уступает на выборах в Европарламент

За партию Петера Мадьяра "Уважение и свобода" (TISZA), согласно опросам, на ближайших выборах в Европарламент готовы проголосовать от 25 до 30 процентов венгерских избирателей. В то время как правящую партию Виктора Орбана ФИДЕС поддержат 45-50 процентов голосующих. Однако этот показатель, как отмечают социологи, снижается.

На одном из оппозиционных митингов в Венгрии выступала Юлия Навальная

На оппозиционном митинге, который состоялся в Будапеште в середине марта, организаторы показали видеообращение вдовы лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлии Навальной. В нем она заявила, что, развязывая войну в Украине и устраняя политических противников, президент РФ Владимир Путин опирался на поддержку таких своих "политических сообщников" в Европе, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Почему Путин начал войну в Украине? Потому что он знал, что у него есть верные союзники в Европе, которые помогут ему подорвать европейское единство. Почему он не боится последствий? Потому что знает, что они его защитят. Почему убивает своих политических оппонентов? Потому что его европейские друзья прикрывают его. Вот почему Путин чувствует себя безнаказанным", - сказала Юлия Навальная.

Она добавила, что "у свободной Венгрии есть союзники" - десятки миллионов россиян, "которые тоже хотят жить в демократической и свободной России". "Путин - это не Россия. Россия - это не Путин. И Венгрия - это тоже не Орбан. Это то, что вы доказываете здесь сегодня", - подчеркнула вдова российского оппозиционера, призвав собравшихся "быть смелыми".

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