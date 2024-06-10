Результаты выборов в Европарламент тревожат немецкий бизнес

Немецкие промышленники усматривают тревожный знак в успехе правых партий на выборах в Европарламент. Банкиры в Германии связывают с ним возможность замедления важных экономических проектов.

Значительные успехи, которых добились на выборах в Европарламент правопопулистские и ультраправые партии во многих странах ЕС, вызывает тревогу у представителей немецкой промышленности. "Увеличение числа евродепутатов от правых популистов - тревожный знак, -заявила в понедельник, 10 июня, руководительница Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Таня Гённер (Tanja Gönner). - Это означает, что сокращается доля тех, кто, как и мы, хочет формировать и укреплять Европу".

По ее словам, реакцией на результаты выборов должен стать реформы, Европе безотлагательно нужен план экономического развития. "Главным приоритетом в предстоящий законодательный период должна стать промышленная конкурентоспособность Европы", - подчеркнула Гённер, отметив, что новый состав Европарламента должен найти лучший баланс между экологией и конкурентоспособностью, гораздо большую роль должны играть такие важные вопросы экономической политики, как завершение создания единого европейского рынка, заключение соглашений о свободной торговле и сокращение бюрократии.

Необходимо сократить бюрократию и повысить конкурентоспособность

На необходимости сокращения бюрократии и повышении конкурентоспособности настаивают также глава Ассоциации химической промышленности (VCI) Маркус Штайлеман (Markus Steilemann) и президент Федерального объединения оптовой торговли, внешней торговли и сервисного обслуживания (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura). "Прагматизм и скорость должны наконец-то войти в европейский дом, а бюрократия остаться за дверью", - заявил Штайлеман. "Мандат избирателей гласит: конец вечному регулированию, да - большей свободе и конкуренции", - приводит агентство Reuters слова Яндуры.

Глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер (Rainer Dulger) призвал все демократические партии в Европарламенте тесно сотрудничать, чтобы предотвратить влияние на будущее ЕС популистских партий. По его словам, BDA хочет работать над необходимой переменой курса вместе с проевропейскими силами в Европарламенте.

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer) опасается, что на внеочередных парламентских выборах во Франции, одной из основных стран ЕС, уже не гарантировано проевропейское большинство, что скажется на положении общеевропейской валюты. "Если традиционным проевропейским партиям будет все труднее убеждать избирателей в своей позиции, это приведет к существенному ослаблению евро ".

Вероятен застой в экономической политике

С точки зрения главного экономиста банка ING Карстена Бржески (Carsten Brzeski), серьезные потери на выборах в ЕС политических сил, связанных с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и партиями правящей в Германии коалиции, означают, что и французское, и немецкое правительства становятся все менее дееспособными. "Вероятен еще больший застой в экономической политике. На европейском уровне небольшой сдвиг вправо означает, что формирование большинства станет еще более сложным", - предупреждает экономист.

Он ожидает, что при новом составе Европарламента такие проекты, как союз рынков капитала, новые европейские инвестиции или общая промышленная политика, скорее будут замедлены, чем ускорены.

При этом, по мнению Бжески, результаты выборов, хотя и не предвещают прорыва для европейской экономики, но и не вызовут резкого изменения экономической политики: "Европа всегда была и остается слишком сложной для этого, в ней слишком много факторов влияния. Решения всегда принимаются медленно и на основе компромиссов". Эксперт ING видит риск того, что из-за растущих национальных интересов Европа продолжит "терять позиции в концерте крупных игроков".