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Палата депутатов Аргентины поддержала пакет реформ Милея

Ольга Лебедева
1 мая 2024 г.

Несмотря на протесты, масштабный пакет реформ президента Аргентины Хавьера Милея преодолел первое препятствие в парламенте. Для его принятия необходимо еще одобрение Сената.

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Президент Аргентины Хавьер Милей выступает в парламенте
Парламент АргентиныФото: Naracha Pisarenko/AP Photo/picture alliance

Палата депутатов Аргентины поддержала предложенный президентом страны Хавьером Милеем спорный пакет реформ, предполагающий комплексные меры экономии. Во вторник, 30 апреля, члены нижней палаты аргентинского парламента одобрили все статьи данного законодательного пакета, включающего масштабную приватизацию и сокращение социальных выплат, а также пакет в целом.

Сокращенный пакет реформ

Тем самым пакет реформ ультралиберального президента Аргентины преодолел важное препятствие в парламенте. После четырех месяцев пребывания у власти это первый успех Милея в Палате депутатов. Ранее предложенный им пакет из 644 статей потерпел в парламенте поражение. Чтобы не допустить очередного провала, правительство значительно сократило пакет реформ, который сейчас включает 267 статей.

Во время дебатов и голосования перед парламентом проходили массовые протесты, организованные профсоюзами. После голосования Хавьер Милей приветствовал его результаты. "Это первый шаг, чтобы вытащить Аргентину из болота, в котором она находится", - написал он в соцсети X. Для окончательного принятия необходимо одобрение верхней палаты - Сената.

Планы реформ Милея

После вступления в должность в декабре 2023 года лидер Либертарианской партии Хавьер Милей провозгласил радикальные реформы, призванные перезапустить экономику Аргентины. Он объявил о намерении девальвировать аргентинское песо на 50 процентов, ослабить трудовое законодательство, урезать субсидии на энергию, воду и транспорт и приостановить реализацию инфраструктурных проектов.  Среди прочего, законодательный пакет предоставляет правительству право провести приватизацию государственных компаний, в том числе, авиаперевозчика Aerolineas Argentinas.

Глава государства особо выделил неотложность реформ, указав, что действующие правила препятствовали экономическому росту. Милей поддерживает идею минимального вмешательства государства в жизнь граждан. Планы президента критикует оппозиция, против их реализации проходят массовые протесты.

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