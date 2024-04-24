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В Аргентине студенты протестуют против шоковой терапии Милея

Евгений Жуков
24 апреля 2024 г.

Решение правительства Аргентины заморозить в рамках шоковой терапии бюджеты университетов привело к массовым протестам. Крупнейший университет страны опасается закрытия.

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Протестующие в центре Буэнос-Айреса, 23 апреля 2024 года
Протестующие в центре Буэнос-АйресаФото: Rodrigo Abd/AP/picture alliance

Сотни тысяч аргентинцев, в первую очередь студенты, вышли во вторник, 23 апреля, на улицы Буэнос-Айреса, протестуя против бюджетных сокращений, проводимых президентом Хавьером Милеем в секторе высшего образования.

В ходе одной из крупнейших демонстраций против Милея с момента его прихода к власти в декабре прошлого года студенты, родители, преподаватели, сотрудники университетов, а также члены профсоюзов и представители оппозиционных партий заполонили центр аргентинской столицы и отправились маршем к резиденции президента.

Меры жесткой экономии Милея

Студенческие протесты вызваны решением правительства не увеличивать бюджеты университетов на 2024 учебный год - несмотря на то, что инфляция за последние двенадцать месяцев достигла 288 процентов. Заморозить университетские бюджеты было решено в рамках "шоковой терапии" для Аргентины, о которой Милей объявил при вступлении в должность. В первую очередь она предполагает массовое сокращение государственных расходов. Таким образом новый президент надеется обуздать инфляцию. Благодаря этим мерам в стране впервые за 16 лет зафиксирован профицит бюджета, хотя экономисты сомневаются в том, что он окажется устойчивым.

Некоторые факультеты бесплатного Университета Буэнос-Айреса уже ввели чрезвычайные меры экономии, включая уменьшение освещения в местах общего пользования, ограничение использования лифтов и сокращение времени работы библиотек. В крупнейшем университете Латинской Америки опасаются, что ему грозит закрытие из-за мер жесткой экономии.

 

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