Полиция в Москве пришла к 300 зарегистрировавшимся в базе ФБК людям

За минувшие три дня московская полиция посетила по меньшей мере 303 человека, адреса которых числились в похищенной базе данных зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному". Визиты продолжаются с вечера 17 августа, сообщила в Telegram в четверг, 19 августа, правозащитная организация "ОВД-Инфо".

Ранее юрист организации Мария Чащилова сообщила "Новой газете" об известных ей 293 подобных случаях в Москве. "Рейды продолжаются, требования сотрудников полиции остаются такими же", - цитирует ее слова издание. Среди прочих, известно о визите полицейских к спецкору "Новой газеты" Илье Азару, которого в это время не было дома, а также к координатору правовой помощи "ОВД-Инфо" Антону Тароянцу и депутаты Мосгордумы Михаилу Тимонову.

Полицейские требуют от людей признать себя потерпевшими от действий ФБК

По данным "ОВД-Инфо", силовики в гражданской одежде "представляются уголовным розыском" и "требуют объяснений о донатах ФБК, попадании человека в базу". Один из пострадавших сообщил правозащитникам, что "полиция очень хотела получить от него заявление на отбывающего реальный срок оппозиционера Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных".

Между тем ближайший соратник Навального Леонид Волков назвал происходящее "терактом в Москве" с целью запугать людей, участвующих в "Умном голосовании" и поддерживающих команду Навального. "Придем к 20 случайным людям, но сделаем это максимально пугающе и максимально громко - ночью, одновременно, с угрозами и долбежкой в двери - так, чтобы все сотни тысяч наших сторонников в Москве чувствовали себя некомфортно, боялись, вздрагивали от шагов на лестничной клетке по ночам. Обыкновенный террор, ничего больше", - написал он.

Волков также подчеркнул, что база данных с электронными адресами сторонников Навального была похищена лишь один раз, и речь идет о людях, которые зарегистрировались на сайте "Свободу Навальному". База данных "Умного голосования" не пострадала от утечки, хотя часть людей на обоих сайтах совпадает, указал он. Тем самым, по словам Волкова, полиция приходит, в том числе, к людям, не пострадавшим от утечки базы данных.

ФБК подозревает во взломе базы данных бывшего сотрудника

В конце мая команда Навального заявила, что за взломом базы с личными данными сторонников оппозиционера стоит бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко. В середине апреля пользователям, зарегистрировавшимся на платформе кампании "Свободу Навальному", запущенной 23 марта, стали приходить письма с угрозами. Фонд борьбы с коррупцией признал, что часть личных данных была похищена.

Команда Навального использовала сервис рассылки Mailgun.com. Взломщик подключился к нему с помощью API-ключа, доступ к которому есть лишь у небольшого числа сотрудников ФБК. Команда фонда изучила все IP-адреса, с которых на сервис рассылки поступали запросы, и нашла адреса из Санкт-Петербурга и Приморского края, с которых выкачивалась база данных. Для этого злоумышленник пользовался несложным скриптом, указали в ФБК. Позднее с этих же IP-адресов экс-сотрудник фонда зашел в свою рабочую почту.

Федор Горожанко категорически отверг утверждения о его причастности к появлению в интернете базы данных сторонников оппозиционера. "Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, - вранье", - заявил бывший сотрудник ФБК в интервью онлайн-изданию "Бумага".

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