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От создателей "Тьмы": хоррор-сериал о пароходе с мигрантами

Карла Блейкер | Марина Борисова
53 мин. назад

У каждого пассажира загадочного корабля есть своя жуткая тайна. Новый сериал "1899" - полон мистики. Что говорят актеры и режиссеры?

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Авторы уже нашумевшего немецкого хита "Тьма" Баран Бо Одар (Baran bo Odar) и Янтье Фризе (Jantje Friese) создали по заказу Netflix еще одну мистическую драму. Дата выхода сериала, съемки которого в основном проходили в виртуальной студии в Потсдаме, где создавались визуальные эффекты и декорации, - 17 ноября. Лишь небольшую часть сцен снимали в Лондоне. Действие кинокартины разворачивается в 1899 году. Корабль "Керберос" с мигрантами направляется из Европы в Нью-Йорк. Его пассажирам предстоит столкнуться с мистическими обстоятельствами.

Корабль столкнется с дрейфующим судном "Прометей", которое долгое время считалось пропавшим. Что произошло на этом корабле? Где 1500 пассажиров, находившихся на "Прометее"? И какую тайну хранят эти люди и капитан корабля, направляющегося в Нью-Йорк? Фанатов исторического хоррора ждут ответы на эти вопросы, но не все сразу. Даже сами актеры на съемочной площадке не всегда знали, как будут развиваться события. "Бо и Янтье говорили со мной на многие темы, о разных сторонах моей героини Мауры Франклин и ее подсознании, - говорит исполнительница главной роли Эмили Бичем. - Но у меня постоянно возникали еще вопросы".

Не пропустите заставку - в ней подсказка

Небольшая подсказка для тех, кто не хочет долго теряться в догадках: не нажимайте "Пропустить заставку". "Мы большие фанаты опенинга", - говорит режиссер первых восьми серий Одар. И заставка к "1899" - уже сама по себе интересна! Под музыкальное сопровождение перед зрителем проносятся герои и важные события из их жизни.

"Опенинг - это своего рода обещание, которым мы приковываем внимание зрителя", - говорит режиссер первого сезона сериала. Уже в заставке к "1899" дается понять, что на самом деле все не так, каким кажется на первый взгляд. Поэтому у режиссера есть совет для зрителей: "Смотрите в оба, иначе пропустите важное".

Сериал Netflix
У каждого пассажира - своя тайна. Новый сериал "1899" - мистический хоррорФото: Netflix

Пройдет не так много времени, как смерть постучится к пассажирам корабля "Керберос". К этому добавятся еще галлюцинации. А, может быть, это воспоминания? Все ухудшающиеся погодные условия будут усиливать чувство беспокойства пассажиров и мысли о том, что дрейфующее судно стоило оставить в покое. Актер Андреас Пичман (Andreas Pietschmann), которого зритель уже знает по сериалу "Тьма", отмечает, что это "мистическое, захватывающее, приковывающее к себе" путешествие.

Что скрывают пассажиры

Капитан корабля, направляющегося из Лондона в Нью-Йорк, Эйк Ларсен, которого играет немецкий актер Пичман, скрывает страшную тайну. Но он - не единственный на этом корабле. У всех пассажиров судна, независимо от их страны происхождения, социального статуса, - темное прошлое. Будь то преступление или трагическая утрата, как отмечает Мигель Бернардо, играющий состоятельного пассажира, у всех героев позади тяжелая полоса в жизни. "Они бегут от своего прошлого", - говорит Бернардо. Такой побег безнадежен, в чем совсем скоро убедятся и сами пассажиры корабля. С появлением судна "Прометей" на свет выходят одна тайна за другой. "Даже у чаек - своя темница, - говорит один из героев, наблюдающий за парящими над кораблем птицами. - Они не могут улететь от себя самих. Как и мы".

Герои "1899" говорят на разных языках

Одна из главных отличительных черт этого сериала - многоязычность. По задумке авторов актеры говорят на их родных языках - польском, датском, испанском, немецком, английском, французском, японском и других. Некоторые пассажиры владеют английским. Однако в фильме постоянно возникают моменты, когда герой решается на исповедь о своих тайных желаниях и страхах, осознавая, что собеседник не понимает его языка.

"Это было потрясающе писать сцены, в которых люди говорят как бы мимо друг друга, но при этом не теряют способности открыться", - отмечает Фризе, которая отвечала за сценарий восьми серий первого сезона. Она описывает пространство, которое возникает вокруг героев: из-за языкового барьера они разделены, но даже при отсутствии возможности понять своего собеседника между ними возникает связь, помогающая им открыться. Обязательно смотрите фиьм с субтитрами! Синхронный перевод лишит вас возможности прочуствовать эти тонкие моменты.

И да, языковой барьер не становится препятствием для развития романтических отношений на корабле. Мацей Мусял играет польского рабочего: его герой Олек влюбляется в пассажирку корабля, которая не говорит на польским.

"Мы должны общаться на другом уровне", - рассуждает Мусял, объясняя силу притяжения, возникшую между героями. "Если ты не понимаешь человека, приглядись к нему внимательно. Связь, которая возникает, - еще сильнее, потому что ты целиком и полностью концентрируешься на этом человеке", - объясняет Мацей Мусял. И не важно, из какой страны пассажиры - Германии, Польши или Испании. Шаг за шагом они познают: то, что нас всех объединяет, гораздо важнее того, что ставит нас по разные стороны. Как говорит Мигель Бернардо, "связь между нами гораздо глубже, чем просто язык". 

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