На экраны выходит приквел "Игры престолов": главное о сериале "Дом Дракона"

Сериал "Игра престолов" завершился в 2019 году крайне неоднозначным финалом, разочаровавшим фанатов. Неудивительно, что поклонники с нетерпением ждали любого возвращения в захватывающий мир саги "Песни льда и пламени". В стартующем 21 августа на канале HBO сериале, снятом по книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет показан период расцвета дома Таргариенов. Белокурые предки Дэйенерис правят с Железного трона Семью королевствами Вестероса из Королевской гавани. С этого момента и начинается история "Дома Дракона".

Пэдди Консидайн в роли короля Визериса

Король Визерис Таргариен, далеко не сумасшедший, а вполне здравомыслящий и справедливый правитель, после внезапного удара судьбы принимает весьма непопулярное решение. Он объявляет свою дочь Рейниру наследницей престола, несмотря на то, что до сих пор ни одна женщина не сидела на Железном троне, да и вокруг крутится достаточно потенциальных наследников мужского пола.

У короля также есть изворотливый брат, Деймон Таргариен, который замышляет недоброе и чей характер подтверждает известную в Вестеросе поговорку: "Когда рождается Таргариен, боги бросают монетку - быть ему безумным или же великим".

Между родственниками зарождается борьба за власть, а под ударами мечей и в пламени драконов она перерастает в гражданскую войну, которой суждено стать началом конца дома Таргариенов. Поклонники саги знают обо всем этом наперед.

Знакомые по "Игре престолов" места

Фанаты при просмотре "Доме Дракона" будут чувствовать себя как дома, ведь и картинка, и стиль подачи хорошо узнаваемы: визуальные эффекты, хлещущая кровь и кулисы. Железный трон (кстати, в обновленном дизайне выглядеть он будет очень устрашающе) привычно стоит в Большом зале Красного замка в Королевской гавани, а советники короля сидят за мощным каменным столом, где плелись интриги "Игры престолов".

Железный трон из сериала "Дом Дракона"

Однако на этот раз съемки под руководством "ветерана сериала" режиссера Мигеля Сапочника, снявшего целых шесть серий "Игр престолов", проходили не в хорватском Дубровнике, а в графстве Корнуолл на юге Англии, в Дербишире недалеко от Лондона, в испанском Касересе, в древнем португальском замке Монсанту и в Лос-Анджелесе.

Автор фэнтези Джордж Р. Р. Мартин выступил в качестве сопродюсера сериала и вместе со сценаристом Райаном Кондалом принимал участие в написании сценария и производстве.

За кадром "Дома Дракона"

Многие из исполнителей сериала хорошо знакомы зрителям. Например, Мэтт Смит, сыгравший принца Деймона Таргариена, известен по роли молодого герцога Эдинбургского Филиппа из второго сезона сериала Netflix "Корона" о жизни королевы Елизаветы II. Актрису Эмму Д'Арси, сыгравшую роль Райэниры Таргариен, мы знаем по участию в сериалах "Жажда странствий" и "Правдоискатели".

Кажется, что и Джордж Р. Р. Мартин вполне доволен тем, что получилось. На своем официальном сайте он пишет: "Я уже посмотрел все десять серий (хотя и в черновом варианте), мне очень понравилось то, что я увидел. Райан, Мигель, актеры и команда проделали великолепную работу. Там есть все, что я надеялся увидеть: мрачность, мощь, сложные и очень реалистичные персонажи, которых воплощают поистине удивительные актеры".

В сериале будет 17 драконов

На этот раз в сериале можно будет увидеть не трех, а целых 17 огнедышащих драконов. Они есть у обеих сторон конфликта, и их огонь безжалостно используется против родственников и бывших друзей. При этом гражданская война в Вестеросе войдет в историю под романтичным названием "Танец Драконов".

Продолжительность первого эпизода - всего 18 минут. За это время мы познакомимся с главными героями, а Деймон Таргариен даже покажет, на что он способен.

Показ "Дома Дракона" начнется 21 августа на каналах HBO и HBO-Max, а в Германии - в ночь на 22 августа на платном телеканале Sky, а также на потоковом видеосервисе Sky wowtv.

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