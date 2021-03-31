Четвертый сезон "Вавилон-Берлин": мировая премьера

Разбитые стекла в витринах еврейских магазинов, мародерствующие нацисты, спокойно взирающие на творящиеся бесчинства полицейские. И все это - в центре Берлина. Такой предстает столица Германии в новом сезоне культового немецкого телесериала "Вавилон-Берлин". Премьера четвертого по счету сезона, действие которого разворачивается в 1931 году, а сюжет основан на историческом детективном романе немецкого писателя Фолькера Кучера (Volker Kutscher) "Гольдштейн: третье дело Гереона Рата" ("Goldstein: Gereon Raths dritter Fall"), состоится сегодня, 20 сентября, в Берлине. 8 октября 2022 года начнется показ серии на платном канале Sky One. В открытом доступе по первому каналу немецкого телевидения ARD его покажут в 2023 году.

Гость из-за океана

Рубеж конца 1920-х - начала 1930-х. Закат Веймарской республики. Главный герой сериала и главное действующее лицо изданного в 2010 году исторического детективного цикла Фолькера Кучера, комиссар полиции из Кельна Гереон Рат (Gereon Rath), прибывает в Берлин. Его задача - найти порнофильм, которым шантажируют обер-бургомистра Кельна Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). В процессе расследования ему приходится сталкиваться с политикой, мафией, убийствами, наркотиками, экстремизмом. Так начинался первый сезон телесериала "Вавилон-Берлин".

На съемках четвертого сезона сериала “Вавилон-Берлин” в Берлине Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Центральной фигурой четвертого сезона сериала становится еврейский гангстер Абрахам "Эйб" Гольдштейн (Abraham "Abe" Goldstein), находившийся "под прицелом" у ФБР. Летом 1931 года он прибыл в Берлин из Бруклина. Инспектору полиции Гереону Рату поручено за ним следить. Поначалу комиссару кажется, что это задание - скучное. Однако в скором времени он понимает, насколько сложное и опасное ему предстоит дело.

Фолькер Брух в роли комиссара полиции Гереона Рата Фото: picture-alliance/Sky/Beta Film/X-Filme/ARD Degeto/F. Batier

В то время как Рат скучает на своем наблюдательном посту в фешенебельном отеле Excelsior, где остановился Гольдштейн, гангстер незаметно выскальзывает из гостиницы и оправляется в город, где добывает себе оружие. От руки "коричневорубашечника" он спасает старика-еврея, а затем скрывается у родственников. Позже штурмовика, поднявшего руку на старика, убивают, а вину за убийство пытаются повесить на Гольдштейна. Рат идет по следу американца, постепенно понимая, что тот, за кем он охотится, - не преступник. В результате полицейский и гангстер начинают сотрудничать и раскрывают одну преступную группировку. После этого, благодаря поддержке Рата, Гольдштейн возвращается в США.

Запутанная история и загадочный герой

Действующие лица четвертого сезона сериала "Вавилон-Берлин" помещены в контекст важных исторических событий. То было время, когда в Германии усугублялся экономический кризис, набирал силу национал-социализм, росла враждебность по отношению к евреям и представителям других национальностей, происходили все более ожесточенные уличные столкновения между штурмовыми отрядами НСДАП и бойцами немецкой коммунистической организации "Союз красных фронтовиков" ("Рот Фронт"), а в подполье бушевала борьба за превосходство между мафиозными группировками.

Во время съемок на набережной Шпрее Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Режиссеры фильма - Том Тыквер (Tom Tykwer), Ахим фон Боррис (Achim von Borries), Хендрик Хандлегтен (Henkrik Handloegten). В главной роли - Фолькер Брух (Volker Bruch). "Вавилон-Берлин" стал самым дорогим немецким сериалом всех времен. Уже первый сезон стал самым бюджетным сериалом в истории немецкого кинематографа по итогам съемок: 40 миллиардов евро. Зрительский успех - не менее невероятный: по данным на конец декабря 2020 года, три первых сезона картины набрали свыше 40 миллионов просмотров. Что, впрочем, неудивительно: стилистикой фильма выбран неонуар, а это - мрачная атмосфера, запутанная история, загадочный главный герой. Такой "коктейль" всегда щекочет зрителю нервы и приковывает его к экрану.

Съемки четвертого сезона амбициозного сериала "Вавилон-Берлин" проходили в Берлине и его окрестностях, а также в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

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