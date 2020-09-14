Оперная звезда Анна Нетребко госпитализирована с COVID-19

Всемирно известная оперная звезда Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. "Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо!", - написала певица на своей странице в Instagram в четверг, 17 сентября.

Нетребко отметила, что у нее было два выбора - "продолжать сидеть дома и бояться заразиться" или "начать работать, разъезжать и выступать с риском заболеть", она "безоговорочно выбрала второе", и ни о чем не жалеет.

Коронавирус в Большом театре

10 сентября Большой театр в Москве объявил об отмене оперы "Дон Карлос", где Анна Нетребко исполняет одну из главных партий. Такое решение было принято из-за положительного теста на коронавирус у приглашенного артиста Ильдара Абдразакова. "По первичному анализу у него выявлен коронавирус. Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль", - сообщила администрация театра.

В апреле коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников Большого театра. Тогда инфицированных отстранили от организации концерта "Мы вместе", на котором актеры и певцы выступали перед пустым зрительным залом. Концерт транслировался по телевидению.

"Действительно, хотя никаких внешних признаков - ни кашля, ни высокой температуры - ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине", - сказал тогда представитель Большого театра.

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