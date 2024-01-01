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ООН завершила миротворческую миссию в Мали

Александр Дельфинов
1 января 2024 г.

После завершения вывода международного военного контингента начнется этап ликвидации миссии, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Немецкие военные прибыли в Германию из Мали (фото их архива)
Немецкие военные прибыли в Германию из Мали (фото их архива)Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Организация Объединенных Наций (ООН) официально завершила Многопрофильную комплексную миссию по стабилизации (МИНУСМА) в западноафриканской стране Мали. Как заявил генсек ООН Антониу Гуттериш, после этапа вывода войск с понедельника, 1 января, начнется "этап ликвидации".

По словам Гутерриша, властям Мали (где с 2020 года правит военная хунта, занявшая свое место в результате переворота. - Ред.) будет передано оборудование, кроме того, потребует времени расторжение существующих контрактов. В своем заявлении Гутерриш отдал дань памяти 311 погибшим сотрудникам миссии МИНУСМА и более 700 раненым.

Власти Мали потребовали вывести из страны миротворцев ООН

В июне 2023 года глава МИД Мали Абдулайе Диоп потребовал от Совбеза ООН вывести из страны международный миротворческий контингент. По его утверждению, миссия ООН не смогла сделать ситуацию в стране безопаснее, и более того - вызвала своими действиями "чувство недоверия" среди населения страны. После этого Совбез ООН принял решение досрочно прекратить миссию в Мали к концу 2023 года после шестимесячного переходного периода.

Ранее, в январе, сотрудничающие с ООН эксперты по правам человека призвали провести независимое расследование деятельности российской частной военной компании "Вагнер" и правительственных войск Мали, в том числе возможные массовые убийства мирного населения. США ввели санкции в отношении министра обороны Мали и других представителей военной хунты за поддержку российских наемников.

Участие бундесвера в миссии ООН в Мали

Немецкие военные также принимали участие в МИНУСМА - это была одна из крупнейших миссий бундесвера за пределами ФРГ, насчитывающая до 1100 служащих. В июле уполномоченная бундестага ФРГ по делам военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) заявила, что бундесвер готов покинуть Мали до конца года.

Миссия МИНУСМА действовала в Мали с 2013 года, ее официальной целью была защита населения от джихадистских формирований. Страна охвачена противоборством проправительственных сил и джихадистских формирований с 2012 года. За это время власть в столице Мали Бамако сменилась несколько раз.

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