Обещают деньги и гражданство. РФ вербует иностранцев воевать

Россия вербует граждан стран глобального Юга для участия в войне против Украины. О том, как это происходит, DW поговорила с иностранцами, захваченными в плен украинскими военными.

Подписывая контракт с российским Минобороны, 21-летний шриланкиец из села Валасмулла не ожидал, что окажется на фронте в Украине. Cобеседник DW утверждает, что был вынужден сделать это, чтобы легализоваться на территории РФ. О возможности пойти в российскую армию по контракту парень узнал от своего соотечественника. "Если ты пробудешь там год, то получишь российское гражданство для себя и своих родителей, - пересказывает мужчина его слова. - Он говорил, что нас не отправят на фронт. Потому что мы из-за границы. Что мы будем только помощниками". Мужчина согласился и в феврале этого года подписал контракт. За это он получил первую выплату - около 2000 долларов. Обещанная ему зарплата составляла ориентировочно 2300 долларов и возможные доплаты.

Весной этого года, находясь в украинской прифронтовой больнице, шриланкиец согласился рассказать свою историю на условиях анонимности. Ранее мужчину взяли в плен украинские военные. С корреспондентом DW он общался на сингальском языке через переводчицу, которая была на связи по телефону. За интервью наблюдали украинские военные, имевшие минимальные знания английского языка. В разговор они не вмешивались.

Война РФ в Украине и кризис в Шри-Ланке

По словам шриланкийца, в 2022 году он с помощью агентства по трудоустройству получил рабочую визу и приехал в Россию. "Из-за плохого экономического положения в Шри-Ланке", - так он объяснил свою мотивацию. Экономический кризис в стране обострился, в частности, из-за войны России против Украины - блокирование экспорта украинского продовольствия привело к росту цен на еду и топливо. В течение года мужчина работал на мясокомбинате в одном из российских городов, а когда истек срок действия его визы, отправился в Москву. Следующий год он нелегально работал в ресторане быстрого питания.

После двух месяцев службы в тылу шриланкийца, по его словам, отправили на окраину Донецка. "Я сказал командиру, что хочу вернуться в Шри-Ланку. Но он ответил, что это невозможно. Мы подписали договоренность, что, если сбежим, нас отправят в российскую тюрьму на 15 лет. Даже когда они посылали нас в магазин, то отправляли с нами кого-то из своих", - рассказал мужчина. По его словам, в подразделении также находились граждане Непала, Индии, Кыргызстана и Таджикистана. Шриланкиец утверждает, что прямо на фронте он был только один раз, в течение пяти дней. Тогда же он был ранен и захвачен в плен украинскими военными.

В лагере для военнопленных на западе Украины преимущественно россияне, но есть и иностранные наемники, воевавшие на стороне РФ Фото: Hanna Sokolowa-Stech/DW

РФ заставила тысячи трудовых мигрантов и иностранных студентов присоединиться к своим войскам, которые ведут войну против Украины, сообщило в июне издание Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников. По их информации, в случае отказа от службы в российской армии по контракту иностранцам угрожали не продлить их визы. "Некоторые африканцы были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и боевыми действиями", - рассказал источник.

Вскоре глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что российские власти обнаружили 30 тысяч мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. По его словам, треть из них уже отправили на фронт в Украину.

"Только деньги, большие деньги"

"Мы очень-очень бедные", - так описал жизнь своей семьи другой собеседник DW - 35-летний гражданин Непала. В лагере военнопленных на западе Украины в июле он тоже согласился рассказать DW свою историю на условиях анонимности. Интервью проходило в присутствии представителя колонии, который стоял на расстоянии нескольких метров и не вмешивался в разговор. Было видно, что английский язык, на котором проходил разговор, он не понимает.

Мужчина из Непала согласился поговорить с DW на условиях анонимности, находясь в лагере для военнопленных Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В Непале мужчина, по его словам, работал водителем такси, за что получал до 400 долларов в месяц. Этих денег было недостаточно, чтобы содержать жену, двоих детей и родителей. Когда его друзья из Индии рассказали о возможности заработать денег в российской армии, непалец согласился. "Только деньги, большие деньги", - объяснил свою мотивацию мужчина в беседе с DW.

Непалец приехал в Россию в октябре 2023 года. По его словам, в Московской области он прошел быстрое медицинское обследование. После этого его вместе с 60 другими иностранцами отправили в учебный центр в пригороде Москвы. Там непалец подписал годовой контракт, предусматривавший зарплату в 2000 долларов. Мужчина запомнил название учебного центра - "Авангард", о котором ранее рассказывали и другие иностранцы, завербованные РФ. Как установила телекомпания CNN, это учреждение было обустроено специально для тренировки наемников.

Непалец утверждает, что служил в тылу - был помощником на кухне вместе с еще одним иностранцем, гражданином Китая. В общей сложности, по его словам, в подразделении было еще 23 человека из Непала и трое из Индии. Остальные 11 - россияне. Чтобы понять друг друга, бойцы использовали аудиопереводчик.

Через месяц непальца, по его словам, отправили на позиции возле Донецка. Он уверяет, что просил командира отпустить его домой. Но тот сказал, что расторгнуть контракт невозможно. Еще через месяц, в апреле, непалец был ранен. На позициях он увидел украинских военных и попросил о помощи. "Я снял шлем, бронежилет, отложил автомат и сказал: пожалуйста, помогите мне, я - из Непала", - рассказал мужчина. В лагере для военнопленных непалец находился на момент интервью два месяца.

Один пленный на несколько сотен наемников

В настоящее время в украинском плену находятся ориентировочно десять наемников, сообщил DW Петр Яценко, спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Некоторые уже взяты в плен, но еще не дошли до статистики", - объяснил неточность Яценко.

Иностранцы утверждают, что РФ обещала им службу в тылу, однако они оказались на фронте (на фото - украинская артиллерия в Донбассе) Фото: Evgeniy Maloletka/AP/DPA/picture alliance

В то же время ГУР не владеет информацией о количестве воюющих на стороне РФ иностранцев. "На несколько сотен наемников в плен может попасть один", - предположил спикер Координационного штаба.

По его информации, среди пленных - граждане стран Африки, в том числе Сьерра-Леоне и Сомали, Южной Азии - Шри-Ланки и Непала, а также Кубы. "В основном, это страны глобального Юга, бедные страны, - сказал Яценко. - По свидетельствам пленного кубинца, дома он зарабатывал семь долларов в месяц".

Вербовка граждан бедных стран

По информации Яценко, РФ вербует иностранцев через интернет, используя таргетированную рекламу в соцсетях, а также непосредственно за границей через агитаторов. "Часто речь идет о работе на предприятиях. Если в армии, то им обещают, что они будут в тылу", - говорит он.

Его слова подтвердили пленные, которых ГУР привело на пресс-конференцию в Киеве в марте этого года. Там присутствовали восемь иностранцев - пять граждан Непала, граждане Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали. Те из них, которые согласились ответить на вопросы журналистов, заверили, что делают это по своей воле.

Их истории подобны тем, что рассказали DW пленные граждане Шри-Ланки и Непала. Все они из бедных стран, где нет работы с достойной оплатой. Именно поэтому мужчины, по их словам, приняли предложения вербовщиков. Наемник из Сьерра-Леоне сказал, что уже участвовал в войне в собственной стране, получил травму и "не планировал получить еще одну", а в РФ приехал, потому что ему пообещали работу на стройке.

В то же время Петр Яценко из Координационного штаба отметил, что среди воюющих на стороне РФ иностранцев также есть профессионалы. "У них есть военный опыт и они знают, куда едут, - добавил Яценко. - Не все они являются жертвами мошенничества".

Статус иностранцев в армии РФ

В настоящее время у этих иностранцев статус военнопленных, хотя де-факто они являются наемниками, заявил спикер Координационного штаба. "Но, пока над ними не было судов, их удерживают так же, как попавших в плен военнослужащих РФ", - сказал Яценко.

По его информации, пока никого из пленных иностранцев не освободили по обмену или другим процедурам. "Но некоторые страны, в частности, Шри-Ланка и Непал, выразили заинтересованность в том, чтобы вернуть своих граждан. Соответственно, это открывает нам путь к переговорам", - добавил Яценко.

РФ уже завербовала ориентировочно 15 тысяч граждан Непала, сообщила CNN в начале года со ссылкой на собственные источники. В Катманду журналисты посетили собрание членов семей непальских наемников, требовавших от своей власти их возвращения. В то же время правительство Непала привело данные о значительно меньшем количестве своих граждан в российской армии - 200 бойцов, 13 из которых погибли.

Тем не менее власти Непала запретили своим гражданам ездить на работу в РФ. Этому предшествовал призыв прекратить вербовку непальских граждан Россией. Кроме того, полиция Катманду арестовала 18 человек, которые могут быть причастны к этим схемам.

Бегство и возвращение домой

В этом году также стало известно о бегстве иностранцев с российских позиций. В мае украинское ГУР, не приводя количество, заявило о массовом дезертирстве наемников из Непала, воевавших в Луганской области. А в июне медиакомпания France 24 сообщила о 22 гражданах Шри-Ланки, дезертировавших из российской армии. Один из них получил ранения на фронте, был госпитализирован и скрылся из больницы в посольство Шри-Ланки в Москве, которое и помогло ему вернуться домой. По информации France 24, министерство иностранных дел Шри-Ланки заявило, что Москва согласилась прекратить вербовку граждан этой страны в свои войска. Кроме того, на переговорах в Москве во время визита делегации Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел в июне поднимался вопрос о выплатах семьям убитых и раненых на войне граждан этой азиатской страны.

Кроме этого, недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди договорился с Владимиром Путиным о возвращении в Индию граждан, также воюющих на стороне РФ. В феврале власти Индии заявляли о своих попытках вернуть домой 20 граждан, оказавшихся на фронте в Украине. В марте семеро индийцев записали видеообращение, в котором заявили, что РФ завербовала их обманом, обещая работу на гражданке. Позже в Индии арестовали четырех человек, подозреваемых в участии в этой схеме.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве Фото: Alexander Nemenov/AFP

Дезертировать из армии РФ помогают участники российского правозащитного движения "Идите лесом". Они ориентированы на россиян и украинцев, принудительно мобилизованных на оккупированных территориях, но принимают обращения и от граждан других стран. Как рассказал DW представитель движения Иван Чувиляев, правозащитникам удалось помочь бежать нескольким иностранцам, в том числе гражданам африканских стран и Афганистана. По наблюдениям Чувиляева, то, как РФ вербует иностранцев в свои войска, не отличается от подхода к привлечению туда и своих граждан. "Это использование незнания законов и тяжелого финансового положения", - отметил правозащитник.