Как в Украине судят иностранцев в ЧВК, воюющих на стороне РФ

Всех бойцов частных военных компаний, воюющих на стороне России против Украины, часто называют наемниками. Кто действительно имеет такой статус и как их судят в Украине - у DW.

Определение "наемничество" прописано в Женевской конвенции. Согласно ему, наемниками являются те, кто получает от своей службы персональную выгоду - заработную плату. Кроме того, они не могут быть гражданами одной из воюющих стран и не должны входить в состав вооруженных сил ни одной из сторон конфликта. Чаще всего наемничество встречается в вооруженных конфликтах, которые не носят международный характер - когда в них принимают участие вооруженные группы, которые не признает ни одна из сторон. В случае Украины, которая противостоит вооруженной российской агрессии, доказать присутствие наемников сложно.

Всех, воюющих на стороне России против Украины бойцов частных военных компаний (ЧВК), в частности ЧВК "Вагнер" и ЧВК "Редут", часто называют наемниками. Однако это не совсем так, отмечает в комментарии DW Евгений Крапивин, эксперт неправительственной организации "Центр политико-правовых реформ". "Бойцы ЧВК "Вагнер" не подпадают под два критерия - почти все они граждане России и интегрированы в вооруженные силы Российской Федерации. Соответственно, они приравниваются к обычным российским солдатам", - говорит Крапивин.

За что судят граждан Узбекистана

Обычные российские солдаты являются комбатантами. Этот статус, согласно Женевской конвенции, защищает их от судебного преследования только за факт участия в войне. В Украине российских солдат сейчас судят лишь за военные преступления. Однако наемники, которые не являются гражданами России, не имеют такого статуса, поэтому их можно привлечь к ответственности за то, что они воюют в Украине.

Соответствующая статья есть в украинском Уголовном кодексе, и по ней сейчас судят воюющих на стороне России иностранцев, не являющихся гражданами РФ. Согласно статистике, предоставленной Офисом генерального прокурора в ответ на запрос DW, в этом году было открыто три дела по статье о наемничестве, по которым еще не закончили расследования. В прошлом году зарегистрировали десять дел, три из которых впоследствии закрыли, а еще три - передали в суд.

Так, в Шевченковском районном суде Киева продолжается процесс над двумя гражданами Узбекистана - Мухридином Бойжоновым и Рахматулой Ахмедовым, обвиняемыми в наемничестве (по части 4 статьи 447 Уголовного кодекса Украины). Однако слушания проходят заочно - ведь военнопленных уже освободили для участия в обмене. "Обвиняемые находятся на территории государства-агрессора. Идет судебное разбирательство по специальной процедуре", - коротко ответили в прокуратуре.

По версии обвинения, в августе 2022 года Бойжонов и Ахмедов, являясь гражданами Узбекистана, приехали из Грозного Чеченской Республики в российский Тамбов. Там они подписали контракт на прохождение военной службы в ЧВК "Редут". После этого поехали на оккупированную Россией территорию Украины и участвовали в боях возле Изюма. Там в сентябре они были взяты в плен украинскими военными. Когда именно военнопленных обменяли, прокуратура не сообщает. Известно, что дела против них открыли в ноябре, а через месяц передали в суд.

Кого вербуют в ЧВК "Редут"

Первый очный приговор о наемничестве во время войны России против Украины был вынесен в январе этого года Шевченковским районным судом Киева. Он касается бойца того же ЧВК "Редут", гражданина Беларуси Максима Зязюльчика.

По информации следствия, в июле 2022 года Зязюльчик приехал из Беларуси в Тамбов. На вокзале его встретили представители ЧВК "Редут" с позывными "Мажор" и "Киборда" и отвезли на полигон "Тригуляй" в Тамбовской области. Там Зязюльчик подписал контракт на службу в "Редуте" в должности пулеметчика-ретранслятора. За службу ему обещали 3600 долларов в месяц, а также страховку в 60 тысяч долларов.

Зязюльчик вошел в состав подразделения "Ветераны". Через несколько дней прибыл в Изюм Харьковской области, оккупированный российской армией. Там наемник охранял пункт связи. Позже он участвовал в боевых действиях в Донбассе, у Краснополья, удерживал позиции в лесополосе. В конце июля Зязюльчик получил ранение, из-за чего его вернули в расположение в Изюме. Однако уже в августе он снова был на позициях - сначала в Сватово Луганской области, затем в Лиманском районе Донецкой области, где в сентябре его взяли в плен украинские военные.

Зязюльчика обвинили в наемничестве и поместили в киевский следственный изолятор. В начале этого года дело передали в суд. В суде Зязюльчик полностью признал свою вину и подтвердил версию следствия. Он объяснил, что служил по контракту в Вооруженных силах Беларуси, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. От командира своей части узнал, что российская ЧВК "Редут" принимает наемников, и решил присоединиться. Он добавил, что попал в плен ВСУ после того, как его командир ранил ему ногу.

Зязюльчик заявил, что сожалеет о своих поступках. Его искреннее раскаяние судья Антонина Кваша отнесла к смягчающим обстоятельствам, но назначила обвиняемому максимальное наказание - десять лет лишения свободы. Однако Зязюльчику не пришлось отбывать наказание - в начале марта суд освободил его для участия в обмене. "Как военнопленного", - отметил в своем ходатайстве прокурор.

В каком статусе бойцы ЧВК "Вагнер"

"Руководством ЧВК "Вагнер" с целью привлечения лиц для участия в вооруженном конфликте на стороне Российской Федерации против Украины осуществляется вербовка среди граждан других государств, в частности, Республики Беларусь", - говорится в следующем приговоре о наемничестве, вынесенном Дружковским городским судом Донецкой области в марте.

Гражданина Беларуси Андрея Гериловича завербовали в ЧВК "Вагнер" летом 2022 года, когда он был у себя на родине. В июле он приехал в тренировочный лагерь "Вагнера" в селе Молькино Краснодарского края. В тот же день подписал контракт с ЧВК. За службу Гериловичу обещали зарплату в 240 тысяч рублей, а также пять тысяч рублей ежемесячных "полевых выплат". "Что по размеру существенно превышает вознаграждение, обещанное и уплачиваемое лицам такого же ранга и функций, входящим в личный состав Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечают в обвинительном акте.

Учения продолжались около десяти дней. После чего подразделение "Вагнера", в которое вошел Герилович, направили в Светлодарск возле Бахмута Донецкой области. До ноября он участвовал в боевых действиях в Бахмутском районе, пока не был взят в плен украинскими военные возле Курдюмовки.

Процесс над Гериловичем, обвиняемым в наемничестве, начался в феврале нынешнего года. Герилович "безоговорочно" признал вину и раскаялся. Он подтвердил версию следствия, но собственных объяснений не дал. Судья Лилия Хомченко вынесла обвиняемому приговор - девять лет лишения свободы. После вынесения приговора Герилович остался под стражей. Пока прокурор не подавал ходатайства об освобождении осужденного для участия в обмене, ответили DW в Донецкой областной прокуратуре.

Что с белорусами, воюющими на стороне РФ

"Повлияло то, что они - граждане Беларуси, - комментирует приговоры Зязюльчику и Гериловичу Евгений Крапивин. - С Беларусью вообще все сложно. Замалчивается их роль как государства-агрессора, участие их граждан в войне на стороне России. Не разрываются дипломатические отношения, ведь мы боимся, что это приведет к эскалации и подтолкнет Лукашенко ко вступлению в войну официально".

По мнению Крапивина, по этим делам следствие должно было доказать, что бойцы ЧВК, являющиеся гражданами Беларуси, действительно не интегрированы в вооруженные силы России. "Но, насколько мне известно, они интегрированы", - добавляет эксперт. - Такие дела - единичная практика. Проще признать, что они являются комбатантами Российской Федерации".

В таком случае белорусов, воюющих на стороне России, будут судить, как россиян - исключительно за военные преступления. Однако в судебном реестре есть приговоры только в отношении граждан РФ, обвиняемых в военных преступлениях. Один из них касается двух бойцов ЧВК "Редут". В декабре прошлого года Котелевский районный суд Полтавской области приговорил к 11 годам заключения четырех российских военнопленных, двое из которых участники ЧВК "Редут", за нарушение законов и обычаев войны.

В начале сентября они задержали в оккупированном в то время поселке Боровая в Харьковской области трех местных жителей, ранее принимавших участиве в боевых действиях в Донбассе. Россияне посадили гражданских в яму и пытали. В суде двое бойцов "Редута", как и остальные обвиняемые, признали свою вину. Они также объяснили, что эта ЧВК вошла в состав Вооруженных сил России. То есть, согласно Женевской конвенции, они не являются наемниками.

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