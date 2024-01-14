Нетаньяху: Борьбу Израиля не остановит ни Гаага, ни ось зла

Премьер Израиля вновь пообещал вести войну против боевиков ХАМАС "до полной победы". "Нас не остановит никто", - заявил Нетаньяху, напомнив об иске о геноциде, поданном против его страны в Международный суд ООН в Гааге.

В канун 100-го дня войны Израиля против террористической организации ХАМАС премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вновь заверил, что борьба будет вестись "до полной победы". Государство Израиль, его вооруженные силы и службы безопасности ведут "моральную и справедливую, не имеющую себе равных войну против монстров ХАМАС, новых нацистов", заявил глава израильского правительства на пресс-конференции вечером в субботу, 13 января.

"Нас никто не остановит - ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой, - заявил Нетаньяху, имея в виду иск о геноциде, поданный в Международный суд ООН в Гааге Южно-Африканской Республикой. - Лицемерная атака в Гааге на государство евреев, возникшее из пепла Холокоста, по приказу тех, кто пришел совершить еще один Холокост против евреев, - это моральная деградация в истории народов". Указав, что в туннелях ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила книги Гитлера "Майн кампф", израильский премьер назвал боевиков ХАМАС "новыми нацистами". Биньямин Нетаньяху поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за однозначно отрицательную позицию Германии по отношению к иску о геноциде.

"Мы будем продолжать войну до конца - до полной победы, до достижения всех наших целей: уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для Израиля", - заявил премьер-министр Израиля, подчеркнув, что его страна ведет также войну против "оси зла, возглавляемой Ираном и тремя его прокси", под которыми имел в виду ХАМАС, радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" и йеменских повстанцев-хуситов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Как пишет Reuters, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в результате израильских бомбардировок на юге Ливана погибли более 130 боевиков "Хезболлах", еще 19 были убиты в Сирии.

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