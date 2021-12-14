 Немецкие ученые: кошки могут болеть коронавирусом, но не заражать людей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немецкие ученые: кошки могут болеть коронавирусом, но не заражать людей

От кого домашние животные заражаются COVID-19? Насколько коронавирус опасен для кошек и собак? Немецкие ученые провели исследование.

Кошки тоже могут болеть коронавирусом

Зараженные коронавирусом кошки для людей не опасны

С самого начала пандемии возник спор о том, могут ли домашние животные переносить коронавирус и заражать людей. Группа исследователей Фонда Ганноверского университета ветеринарной медицины (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) опубликовала результаты большого исследования. Команда собрала более двух тысяч анализов крови кошек из Германии, Великобритании, Италии и Испании. Как утверждают авторы исследования, этого достаточно, чтобы дать реалистичную оценку распространению вируса.

По оценкам ученых, около четырех процентов домашних кошек в Европе были инфицированы коронавирусом во время первой волны COVID-19 весной и летом 2020 года. Как у кошек появился коронавирус? Они заразились им от хозяев. Судя по всему, больные животные могли передавать вирус и другим четвероногим. Однако доказательств того, что домашние кошки могли заразить людей и способствовать распространению коронавируса, у ученых отсутствуют.

Опасность заражения коронавирусом от животных не исключена полностью

"Несмотря на это, мы должны сохранять бдительность", - уверен руководитель исследования, профессор Альберт Остерхаус (Albert Osterhaus). В случае с датскими норками можно было наблюдать, как быстро распространяется коронавирус. Ученый подчеркнул, что домашние кошки все-таки содержатся не в таких условиях, как пушные звери: они не сидят десятками в тесных клетках. Но и у человека более близкий контакт с кошками по сравнению с другими домашними животными. Судя по другим исследованиям, это одна из причин низкого процента инфицированных собак.

У большинства кошек коронавирус протекает без симптомов

У большинства кошек коронавирус протекает без симптомов

По результатам исследования больше всего переболевших коронавирусом кошек оказалось в Испании - почти 6,5 процента. Ученым еще предстоит выяснить, насколько статистика по заболевшим животным соотносится с количеством владельцев домашних питомцев, перенесших COVID-19 в стране. Это необходимо, чтобы оценить, как часто животные заражаются от своих хозяев.

Опасен ли коронавирус для кошек?

Во время исследования немецкие и нидерландские ученые разработали тест на коронавирус для животных, который могут использовать ветеринары в клиниках. Опасен ли коронавирус для кошек? Немецкие ветеринары дают четкий ответ: нет. Среди симптомов отмечали временную потерю аппетита и расстройство пищеварения. В большинстве случаев болезнь проходит у животных легко или вообще бессимптомно, но тестирование поможет ученым проследить цепочку заражений у четвероногих.

Ветеринары уверены, что хозяева инфицированных кошек должны придерживаться таких же правил, как и в случае с заболевшими COVID-19 людьми. На вопрос DW, как можно самоизолироваться от собственных домашних животных, Альберт Остерхаус ответил, что нужно соблюдать дистанцию и помнить о гигиене. Целесообразность вакцинации кошек, которую проводят в России, профессор подтвердить не может. "В Германии это невозможно", - добавляет автор исследования.

Еще в 2020 году итальянские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у трех-четырех процентов собак и кошек, чьи хозяева переболели COVID-19. При этом ПЦР-тест животных был негативным. Еще тогда исследователи заявили, что собаки и кошки не могут заразить человека. Возможность обратного пути инфицирования не была подтверждена.

Смотрите также:

  • Кот

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Серый кот по кличке Руди попал в приют сорвсем недавно - уже во время пандемии.

  • собака

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    У этой собаки по кличке Рокки скоро появится новый хозяин. Сейчас идет оформление документов.

  • кошка

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Эту кошку зовут Китти.

  • Собака

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Пес по кличке Альфред ждет, когда с ней пойдут гулять в близлежащий парк...

  • кролики

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Кролики Лилли и Вернер подружились в приюте.

  • Собака

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Старый пес по кличке Бруно был найден на улице в сентябре прошлого года.

  • коза

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Козу в приюте оставили артисты цирка.

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 04:41

Бездомные собаки: почему их нет в Германии? (13.07.2018)

Контекст

В Германии собрано рекордное количество налогов на собак

В 2020 году за счет налогообложения владельцев собак германская казна получила 380 миллионов евро, подсчитало Федеральное статистическое ведомство.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Москве зимой бездомных котов спасали (18.03.2019)  

Как кошка в России обезьянку усыновила (24.08.2016)  