Немцы стали чаще звонить по домашнему телефону

Во время пандемии у немцев появилось больше времени для общения по телефону. Причем впервые за последние 12 лет они для этого стали чаще использовать стационарную связь.
Впервые за последние 12 лет немцы стали чаще использовать для звонков домашний стационарный телефон. В течение 2020 года в Германии абоненты фиксированной связи проговорили 104 миллиарда минут - на 10 миллиардов минут больше, чем за год до этого. В среднем, за 2020 год каждый абонент потратил на разговоры по домашнему телефону 1250 минут. Такие данные Федеральное сетевое агентство Германии предоставило информационному агентству dpa.
Наблюдающийся тренд эксперты связывают с пандемией коронавируса. В условиях введенного из-за нее локдауна, когда рестораны, кинотеатры и прочие общественные пространства закрыты, люди чаще вынуждены общаться с родственниками, коллегами и друзьями по телефону. К тому же, повысилась интенсивность звонков в различные сервисы, интернет-магазины и службы доставки. Благо, абонентам в Германии доступны всевозможные выгодные фиксированные тарифы, предусматривающие пользование интернетом и телефоном без ограничений по единой ежемесячной цене.
Согласно данным Федерального сетевого агентства Германии, популярность стационарной связи начала падать в стране с 2008 года. Тогда немцы потратили на разговоры по классическим проводным и беспроводным стационарным телефонам в общей сложности 198 миллиардов минут. С тех пор интерес к их использованию шел только на понижение. Причина тренда понятна: немцы стали чаще пользоваться смартфонами, а также прибегать к таким возможностям коммуникации, как звонки через интернет в голосовом и видеорежиме, бесплатные приложения для общения в чатах.
И вот в 2020 году, после объявления локдауна в связи с пандемией коронавируса, объем трафика вновь резко возрос. Однако, несмотря на такой всплеск популярности стационарных телефонов, разворота тренда ожидать не приходится, считают отраслевые эксперты. По их мнению, как только пандемия закончится и введенные в связи с ней ограничения будут сняты, интерес немцев к пользованию фиксированной связи вновь пойдет на спад.
Федеральное сетевое агентство Германии отмечает увеличение объема голосового трафика и в сетях немецких сотовых операторов. В течение 2020 года в ФРГ сотовые абоненты проговорили 155 миллиардов минут. Это на 28 миллиардов больше, чем зарегистрировано годом ранее.
Если учесть, что в 2019 году продолжительность разговоров по мобильным телефонам увеличилась в Германии, по сравнению с предыдущим годом, всего на 8 миллиардов минут, то речь тут идет о по-настоящему стремительном росте. В 2020 году время, затраченное на общение по мобильному телефону, составило для среднестатистического немца около 1900 минут.
Данные о том, как много жители Германии общались в 2020 году посредством голосовой и видеосвязи через интернет, будь то WhatsApp или Skype, отсутствуют. Подобные исследования не проводились. Но поскольку спрос на такие услуги в Германии постоянно растет, вывод напрашивается один: несмотря на то, что немцы стали больше общаться друг с другом по стационарным и сотовым телефонам, явление это временное, и тенденция к сокращению использования стационарной и мобильной телефонии сохранится. А будущее - общение через мессенджеры, популярность которых растет с каждым днем, утверждают немецкие отраслевые эксперты.
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