Немцы стали чаще звонить по домашнему телефону

Впервые за последние 12 лет немцы стали чаще использовать для звонков домашний стационарный телефон. В течение 2020 года в Германии абоненты фиксированной связи проговорили 104 миллиарда минут - на 10 миллиардов минут больше, чем за год до этого. В среднем, за 2020 год каждый абонент потратил на разговоры по домашнему телефону 1250 минут. Такие данные Федеральное сетевое агентство Германии предоставило информационному агентству dpa.

Наблюдающийся тренд эксперты связывают с пандемией коронавируса. В условиях введенного из-за нее локдауна, когда рестораны, кинотеатры и прочие общественные пространства закрыты, люди чаще вынуждены общаться с родственниками, коллегами и друзьями по телефону. К тому же, повысилась интенсивность звонков в различные сервисы, интернет-магазины и службы доставки. Благо, абонентам в Германии доступны всевозможные выгодные фиксированные тарифы, предусматривающие пользование интернетом и телефоном без ограничений по единой ежемесячной цене.

Разговор по телефону: назад к классике?

Согласно данным Федерального сетевого агентства Германии, популярность стационарной связи начала падать в стране с 2008 года. Тогда немцы потратили на разговоры по классическим проводным и беспроводным стационарным телефонам в общей сложности 198 миллиардов минут. С тех пор интерес к их использованию шел только на понижение. Причина тренда понятна: немцы стали чаще пользоваться смартфонами, а также прибегать к таким возможностям коммуникации, как звонки через интернет в голосовом и видеорежиме, бесплатные приложения для общения в чатах.

И вот в 2020 году, после объявления локдауна в связи с пандемией коронавируса, объем трафика вновь резко возрос. Однако, несмотря на такой всплеск популярности стационарных телефонов, разворота тренда ожидать не приходится, считают отраслевые эксперты. По их мнению, как только пандемия закончится и введенные в связи с ней ограничения будут сняты, интерес немцев к пользованию фиксированной связи вновь пойдет на спад.

Сотовая связь или мессенджеры?

Федеральное сетевое агентство Германии отмечает увеличение объема голосового трафика и в сетях немецких сотовых операторов. В течение 2020 года в ФРГ сотовые абоненты проговорили 155 миллиардов минут. Это на 28 миллиардов больше, чем зарегистрировано годом ранее.

Если учесть, что в 2019 году продолжительность разговоров по мобильным телефонам увеличилась в Германии, по сравнению с предыдущим годом, всего на 8 миллиардов минут, то речь тут идет о по-настоящему стремительном росте. В 2020 году время, затраченное на общение по мобильному телефону, составило для среднестатистического немца около 1900 минут.

Данные о том, как много жители Германии общались в 2020 году посредством голосовой и видеосвязи через интернет, будь то WhatsApp или Skype, отсутствуют. Подобные исследования не проводились. Но поскольку спрос на такие услуги в Германии постоянно растет, вывод напрашивается один: несмотря на то, что немцы стали больше общаться друг с другом по стационарным и сотовым телефонам, явление это временное, и тенденция к сокращению использования стационарной и мобильной телефонии сохранится. А будущее - общение через мессенджеры, популярность которых растет с каждым днем, утверждают немецкие отраслевые эксперты.

Смотрите также:

