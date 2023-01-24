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Фото: DOK.fest München
КиноСША

"Навальный" номинирован на премию "Оскар"

Вера Фридрих
1 ч. назад

Документальный фильм "Навальный" номинирован на премию "Оскар". Немецкая картина "На Западном фронте без перемен" номинирована сразу в девяти категориях.

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В четверг, 24 января, стали известны претенденты на получение самой престижной в мире кинематографической премии. Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов на "Оскар-2023".

"Навальный" имеет все шансы получить "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". А немецкий художественный фильм "На Западном фронте без перемен" номинирован сразу в девяти категориях: как "Лучший фильм", как "лучший фильм на иностранном языке", а также в категориях "Лучший звук", "Лучшая операторская работа", "Лучший сценарий-адаптация", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший грим" и "Лучшая музыка".

Фильм "Навальный"

Канадский режиссер документальной ленты "Навальный" Дэниэл Роэр работал над картиной в период лечения Навального в берлинской клинике "Шарите" и во время возвращения оппозиционера в Россию в январе 2021 года. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года.

Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, и арест самого политика, решившего вернуться в Москву. 

Фильм "На Западном фронте без перемен"

Сенсационным можно считать успех немецкого фильма: номинация на "Оскар" сразу в девяти категориях, среди которых есть и самая престижная - "Лучший фильм".

Кадр из фильма
Кадр из фильмаФото: Netflix/Zumapress/picture alliance

До недавнего времени роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) "На Западном фронте без перемен" был экранизирован только на английском языке. Уроженец Вольфсбурга Эдвард Бергер (Edward Berger) поставил перед собой задачу сделать немецкоязычную интерпретацию произведения. С конца октября 2022 года фильм "На Западном фронте без перемен" уже можно посмотреть на стриминг-сервисе Netflix.

Фильм "Дом из осколков" 

В категории "Лучший документальный фильм" на премию "Оскар" номинирована картина "Дом из осколков". Фильм о буднях воспитанников детского дома в Донбассе датский режиссер Симон Леренг Вильмонт (Simon Lereng Wilmont) и его команда снимали в 2019 - 2020 годах - до того, как Путин начал полномасштабную войну в Украине.

Целый год режиссер и его коллеги работали в Лисичанске, стратегически важном городе на северо-западе Луганской области Украины. Лисичанск - один из старейших городов региона - именно здесь в 1796 году была открыта первая шахта Донбасса. Однако этот документальный фильм - не о боевых действиях. В центре внимания - дети и их будни в необычном детском доме: Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей. У каждого из них - тяжелая судьба: кого-то лишила семьи война, кто-то вынужден жить отдельно от родителей, страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами или от алкоголизма.

95-я церемония вручения наград "Оскар" за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе. 

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