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ПолитикаРоссия

Навальная обсудила с Шольцем помощь политзаключенным в РФ

Александра Иванова
23 августа 2024 г.

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального подчеркнула, что ей хотелось лично поблагодарить канцлера ФРГ и главу МИД Германии за их участие в подготовке обмена заключенными между РФ и Западом.

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Вдова Алексея Навального Юлия Навальная в Берлине, март 2024 года
Юлия Навальная в Берлине, март 2024 года Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture

Юлия Навальная - вдова российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в феврале в российской колонии, - встретилась в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Об этом сама Навальная, которая после смерти мужа решила продолжать его дело, сообщила в Instagram в пятницу, 23 августа.

Как подчеркивает Юлия Навальная, ей было важно лично поблагодарить Шольца и Бербок за участие в освобождении российских политических заключенных. "Но больше всего времени на встречах мы посвятили обсуждению практической помощи тем, кто остается в заложниках у Путина", - добавила она.

Обмен заключенными между Россией, РБ и Западом

1 августа состоялся самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией, РБ и странами Запада.

При этом Москва выдала западным государствам: политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова, общественного деятеля Андрея Пивоварова, художницу Сашу Скочиленко, соратников Алексея Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, 19-летнего гражданина ФРГ Кевина Лика; имеющего гражданство РФ и ФРГ политолога Дитера Воронина (Dieter Woronin), гражданина ФРГ и РФ Германа Мойжеса (Hermann Moishes), граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шёбеля (Patrick Schöbel), которому грозило в РФ 7 лет тюрьмы за ввоз в страну жевательного мармелада с марихуаной. Беларусь выдала приговоренного властями РБ к расстрелу, а позже помилованного гражданина ФРГ Рико Кригера (Rico Krieger).

Олаф Шольц лично встретил самолет с экс-политзаключенными из РФ в аэропорту Кельна-Бонна.

В Россию же вернулись "убийца из Тиргартена" Вадим Красиков; Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество; Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже; Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России; Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России; Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошенничестве; Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.

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