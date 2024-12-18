НАТО заменила США в роли координатора военной помощи Украине

Западную военную помощь Украине теперь будет координировать НАТО, чтобы защитить этот механизм после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Штаб-квартира новой миссии Североатлантического альянса находится в ФРГ.

Североатлантический альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине вместо США. Об этом сообщило во вторник, 17 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, таким образом НАТО хочет защитить механизм поддержки Киева после возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее военную помощь Киеву координировала возглавляемая Вашингтоном группа "Рамштайн", собиравшаяся на одноименной авиабазе ВВС США в Германии. Теперь, по данным Reuters, этим уже начала заниматься новая миссия альянса "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU), расположенная на американской военной базе в немецком городе Висбаден.

Агентство отмечает, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, поскольку Трамп, вступив в должность, все равно может сократить американскую помощь Украине, объемы которой он давно критикует. До сих пор США лидировали по этому показателю в мире: по подсчетам Института мировой экономики в Киле (ifw), с января 2022 года по январь 2024-го Вашингтон выделил Киеву 42,2 млрд евро. На втором месте по объему помощи находилась Германия с 17,1 млрд.

США усилили помощь Украине до прихода Трампа

13 ноября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен пообещал передать Украине "каждый доллар", который имеется в распоряжении Вашингтона, до прихода к власти Трампа. Блинкен встретился с новым генсеком НАТО Марком Рютте, призвав объединить усилия, чтобы "у Украины было достаточно денег, боеприпасов и мобилизованных войск для эффективной борьбы в 2025 году или мирных переговоров с позиции силы".

17 ноября стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. 11 декабря Минобороны РФ признало удар этими ракетами по военному аэродрому в Таганроге. На следующий день в журнале Time вышло интервью Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал решение своего предшественника. "Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем войну и делаем хуже", - сказал Трамп.

12 декабря Блинкен рассказал о выделении Киеву нового пакета военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Среди прочего, в него входят ракеты для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, дроны, бронетехника и оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных атак.

Трамп после своего избрания пообещал сделать остановку войны в Украине приоритетом внешней политики США. Он также заявлял, что за соблюдением режима прекращения огня, если его удастся достичь, должны будут следить не американские, а европейские солдаты.