Блинкен: США усилят помощь Украине до прихода Трампа

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду, 13 ноября, пообещал передать Киеву "каждый доллар", который имеется в распоряжении Вашингтона, до прихода к власти избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Вашингтон "продолжит наращивать все, что мы делаем для Украины, чтобы обеспечить ее эффективную защиту от российской агрессии", сказал Блинкен журналистам в штаб-квартире НАТО, перечислив такие позиции военной помощи, как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника. В Брюсселе состоялась его двусторонняя встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с руководством альянса, на которых они обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Партнеры Украины объединяют усилия

Целью этой встречи союзников, по словам Блинкена, было объединить усилия, чтобы "у Украины было достаточно денег, боеприпасов и мобилизованных войск для эффективной борьбы в 2025 году или мирных переговоров с позиции силы".

В то же время Блинкен уклонился от ответа на вопрос о снятии ограничений для ВСУ на удары западным оружием вглубь территории России, отметив, что союзники Украины "адаптируются и приспосабливаются к ее потребностям" на поле боя и продолжат это делать.

Блинкен пообещал жесткий ответ на привлечение РФ солдат из КНДР

Глава Госдепартамента подтвердил введение северокорейских войск на поле боя в войне России против Украины и назвал его крайне опасным поворотом событий. Помимо подкрепления для российской агрессии против Украины, "существует большая обеспокоенность тем, что Россия делает или может сделать для укрепления ракетного и ядерного потенциала Северной Кореи". Он пообещал "жесткий ответ" со стороны альянса.

Со своей стороны, Марк Рютте указал, что в то время как северокорейские солдаты представляют собой дополнительную угрозу для Украины и увеличивают военный потенциал Путина, президенту РФ приходится платить за это ракетными технологиями, поставляемыми в Северную Корею. "И это представляет угрозу не только для европейской части НАТО, но и для материковой части США, для Южной Кореи и Японии, - сказал генсек НАТО. - Активность проявляет не только Северная Корея. Мы уже давно знаем, что Китай, обходя санкции, поставляя в Россию товары двойного назначения, помогает военным действиям".

Он также отметил, что Россия платит Ирану за поставки беспилотников и технологий, что "помогает Ирану продолжать усилия по дестабилизации на Ближнем Востоке". "Итак, вы видите, что Евро-Атлантика и Индо-Тихоокеанский регион - это не два отдельных театра военных действий, а то, что происходит в Украине, оказывает влияние на весь мир", - резюмировал Рютте, призвав расширить военную помощь Киеву.