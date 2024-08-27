На западе ФРГ полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом

Полицейские в Мёрсе близ Дуйсбурга смертельно ранили 26-летнего гражданина Германии, атаковавшего прохожих и угрожавшего расправой. Больше никто не пострадал.

В городе Мёрсе близ Дуйсбурга (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) полицейские застрелили 26-летнего мужчину, напавшего с ножом на прохожих. Смертельные выстрелы были произведены после того, как мужчина подошел к полицейским, приехавшим на место инцидента, "с двумя ножами в руках в угрожающей позе", заявили полицейское управление Дуйсбурга и Везеля, а также прокуратура в Клеве вечером во вторник, 27 августа.

"Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие" в ответ на угрозу, указывается в совместном заявлении. Перед этим мужчина атаковал нескольких человек и угрожал им физической расправой.

В результате инцидента больше никто не пострадал. По данным полиции, нападавший являлся гражданином ФРГ. Уголовная полиция Дуйсбурга создала комиссию по расследованию убийства. Другие детали не сообщаются.

Нападение с ножом в Золингене

Это уже не первое нападение с ножом в Германии за последние дни. Вечером 23 августа 26-летний мигрант из Сирии напал с ножом на посетителей "Фестиваля разнообразия" в городе Золинген, в результате три человека погибли и еще восемь были ранены. Задержанный Исса аль-Х. содержится в следственном изоляторе. В числе прочего его обвиняют в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

На фоне этого инцидента в стране активизировались дебаты об ужесточении законодательства о владении оружием и об увеличении зон, в которых запрещено ношение ножей, а также об изменении миграционной политики.