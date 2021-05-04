 На самый гламурный немецкий остров пустили туристов (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.05.2021

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По Германии

На самый гламурный немецкий остров пустили туристов (фото)

Почти полгода знаменитому немецкому курорту Зюльт пришлось провести без гостей. Сейчас остров песчаных дюн и изысканных устриц осторожно открывает сезон.

Зюльт

Прохладно, но все же у моря: в локдаун о таком отпуске многие мечтают

Зюльт Этот остров в Северном море - один из самых известных и престижных немецких курортов. Ранее, в докороновирусные времена, в отелях и частных апартаментах на Зюльте (Sylt) отдыхали 450 тысяч человек ежегодно. Причем сюда охотно приезжали и знаменитости, и обычные граждане со средним достатком - те, кому важны не столько гламур и устрицы, которыми славится остров, сколько его природа и архитектура.

Остров Зюльт

Дома с соломенной крышей - типичная архитектура на Зюльте

Но вот уже полгода о туристах на островах Северной Фризии, к которым относится Зюльт, приходилось только мечтать. Из-за ограничельных мер по борьбе с пандемией от приема гостей в этом, как и других регионах Германии, временно отказались. Сейчас, с приближением сезона отпусков и на радость гостинично-ресторанному бизнесу, карантинные меры несколько ослабили. Правда, пока лишь в четырех туристических регионах на севере Германии, которые стали своего рода тестовой площадкой.

Первые туристы после локдауна

В прошедшие майские выходные Зюльт вновь принял туристов. Правда, такого большого ажиотажа, как летом 2020-го, когда закончился первый локдаун, пока нет.

Остров Зюльт

Паром с первыми кемперами из Дании после долгого перерыва

Зюльт

Насладиться Зюльтом можно пока без наплыва туристов


Приехать на остров можно только со свежим негативным тестом на коронавирус. Пропуском в ресторан также служит отрицательный результат теста, полученный максимум за сутки до его посещения. Для этого в регионе разместили дополнительные центры для экспресс-тестирования. Соблюдение дистанции и ношение масок также остаются важными требованиями к жителям и гостям острова. Пока послабления действуют до 31 мая.

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    Автор: Максим Нелюбин


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