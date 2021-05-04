На самый гламурный немецкий остров пустили туристов (фото)

Зюльт • Этот остров в Северном море - один из самых известных и престижных немецких курортов. Ранее, в докороновирусные времена, в отелях и частных апартаментах на Зюльте (Sylt) отдыхали 450 тысяч человек ежегодно. Причем сюда охотно приезжали и знаменитости, и обычные граждане со средним достатком - те, кому важны не столько гламур и устрицы, которыми славится остров, сколько его природа и архитектура.

Дома с соломенной крышей - типичная архитектура на Зюльте

Но вот уже полгода о туристах на островах Северной Фризии, к которым относится Зюльт, приходилось только мечтать. Из-за ограничельных мер по борьбе с пандемией от приема гостей в этом, как и других регионах Германии, временно отказались. Сейчас, с приближением сезона отпусков и на радость гостинично-ресторанному бизнесу, карантинные меры несколько ослабили. Правда, пока лишь в четырех туристических регионах на севере Германии, которые стали своего рода тестовой площадкой.

Первые туристы после локдауна

В прошедшие майские выходные Зюльт вновь принял туристов. Правда, такого большого ажиотажа, как летом 2020-го, когда закончился первый локдаун, пока нет.

Паром с первыми кемперами из Дании после долгого перерыва

Насладиться Зюльтом можно пока без наплыва туристов



Приехать на остров можно только со свежим негативным тестом на коронавирус. Пропуском в ресторан также служит отрицательный результат теста, полученный максимум за сутки до его посещения. Для этого в регионе разместили дополнительные центры для экспресс-тестирования. Соблюдение дистанции и ношение масок также остаются важными требованиями к жителям и гостям острова. Пока послабления действуют до 31 мая.

Смотрите также:

