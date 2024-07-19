Монеты эпохи Каролингов - средневековые евро

Более полутора сотен монет VIII-X веков пополнили коллекцию музея в немецком Мюнстере. Какое значение они имеют для истории Европы?

Более полутора сотен старинных монет эпохи Каролингов, отчеканенных в конце VIII - начале X веков, в середине июля были переданы в нумизматическую коллекцию Музея искусства и культуры в Мюнстере (LWL-Museum für Kunst und Kultur ). Они были приобретены у местного предпринимателя Штефана Виттенбринка (Stefan Wittenbrink) Краевым союзом Вестфалия-Липпе (Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe / LWL) - территориальной организацией местного самоуправления, в частности, отвечающей за работу коммунальных музеев и других учреждений образования и культуры в этом регионе.

Как говорится в сообщении LWL, коллекция в Мюнстере становится теперь вторым по значению в Германии собранием каролингских монет после Монетного кабинета Государственных музеев Берлина (Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin).

Приобретенные 177 монет охватывают периоды правления почти всех франкских королей и императоров из династии Каролингов. Основу коллекции при этом составляют образцы времен "первого европейца" Карла Великого (Karl der Große, 748-814) и Людвига Благочестивого (Ludwig der Fromme, 778-840). Особую редкость представляют экземпляры портретных монет Людовика Благочестивого, датированные 814-816 годами.

Директор музея д-р Герман Арнольд (Dr. Hermann Arnhold, слева), куратор Штефан Кётц (Stefan Kötz, справа) и коллекционер Штефан Виттенбринк (Stefan Wittenbrink) во время передачи монет музею в Мюнстере Фото: LWL/Hanna Neander

Каролинги и денежная системы Европы

Чеканка и обращение монет в эпоху Каролингов оказали значительное влияние на денежную систему Европы всех последующих эпох вплоть до наших дней. В ходе монетной реформы Карла Великого, основанной на принципе серебряного монометаллизма, в средневековой Западной Европе была создана новая денежная система из трех единиц, если использовать немецкие названия - пфеннига (Pfennig), шиллинга (Schilling) и фунта (Pfund) в соотношении 240/20/1.

Во времена Каролингов значительная часть Европы, которую контролировали эти правители, была территорией единой валюты - своего рода прообраза евро в наши дни. В 2023 году в Германии была даже выпущена памятная монета достоинством в два евро, посвященная 1275-летию со дня рождения императора Карла Великого - "Отца Европы".

Памятная монета "1275 лет Карлу Великому"

Наследие эпохи Каролингов в Германии

Своего рода неофициальной столицей франкской империи Каролингов был немецкий город Ахен, который сейчас находится в земле Северный Рейн - Вестфалия, однако до сих пор в этой земле не было значительной музейной коллекции монет данного периода. Приобретенные сейчас старинные монеты позволят заполнить этот пробел, став постоянными экспонатами экспозиции в Мюнстере.

Отметим также, что основные архитектурные памятники эпохи Каролингов в Германии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - Ахенский собор, Корвейское аббатство и монастырь в Лорше.