Немецкие монастыри - древние, известные, живописные

В Германии сейчас насчитывается более двух тысяч действующих католических и около двухсот евангелических монастырей - обителей или филиалов разных христианских орденов и общин: в частности, бенедиктинцев, францисканцев, цистерцианцев, иоаннитов. Также много монастырей бывших, использующихся в качестве музеев, отелей, культурных центров, школ, интернатов и так далее. Представляем двадцатку самых старых, известных и живописных - в произвольном порядке.

Эбербах

Шон Коннери в роли монаха-францисканца Вильгельма Баскервильского

Монастырь Эбербах (Kloster Eberbach) - бывшее цистерцианское аббатство в Гессене. Был основан в 1136 году и распущен в ходе секуляризации при Наполеоне. Здесь хорошо сохранились памятники романской и раннеготической архитектуры. Сейчас принадлежит фонду, в задачи которого входит сохранение винодельческих традиций региона. В этом монастыре в 1986 году снимался фильм "Имя розы" по одноименному роману Умберто Эко, главную роль в котором исполнил Шон Коннери.

Андекс

Монастырский храм Андексского аббатства был воздвигнут в 1420-х годах и перестроен в середине XVIII века в стиле рококо

Андексское аббатство (Kloster Andechs) - действующий монастырь, расположенный около Мюнхена. Аббатство было основано на берегу озера Аммерзе в середине XV века. В обители работает самая большая монастырская пивоварня Германии.

Блаубойрен

Часть главного алтаря в монастырской церкви бывшего аббатства Блаубойрен

Аббатство Блаубойрен (Kloster Blaubeuren) - бывший бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан около 1085 года. После Реформации стал протестантской семинарией. Сейчас здесь работает гимназия и расположено несколько музейных экспозиций. Монастырский храм и обходная галерея также открыты для посетителей.

Бенедиктбойерн

Монастырские колокольни Бенедиктбойерна на фоне заснеженных альпийских предгорий

Монастырь Бенедиктбойерн (Kloster Benediktbeuern) - бывший бенедиктинский монастырь в Баварии. Управляется орденом салезианцев Дона Боско. Обитель была основана около 740 года и распущена в 1803 году. Затем здесь в разное время находились стекольный завод знаменитого оптика Йозефа Фраунгофера, конюшня, казарма и дом инвалидов. Сейчас работают образовательные центры, музей и молодежная турбаза.

Сцена из немецкого фильма о жизни Хильдегарды Бингенской "Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen"

Аббатство Хильдегарды Бингенской

В аббатстве Хильдегарды Бингенской (Abtei St. Hildegard) Среднем Рейне сейчас проживает более пятидесяти монахинь. История этой обители около Рюдесхайма насчитывает около девяти столетий, хотя нынешние здания и храм не такие старые - построены в начале прошлого века. Монастырь входит в число объектов Всемирного наследия на Среднем Рейне. Своими трудами в самых разных областях науки, теологии и поэзии Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen, 1098-1179) оказала огромное влияние на христианство средневековой Европы. Трактаты о лечении травами и причинах человеческих недугов во многом не потеряли своей актуальности, издаются и изучаются до сих пор.

Бамберг

"Райский сад" на сводах монастырского храма в Бамберге

Продолжая тему трав, заглянем в Бамберг. Здешний бывший монастырь Святого Михаила (Kloster Michaelsberg) был основан в 1015 году. Особой известностью пользуется так называемый церковный гербарий (Herbarium). На фресках внутри храма изображено около 600 разных видов цветов, ягод, трав, кустарников и других растений. Роспись этого "Райского сада" была закончена в 1617 году.

Бойрон

Аббатство Бойрон в долине Дуная

Аббатство Бойрон (Erzabtei Beuron) - действующий бенедиктинский монастырь, созданный на Верхнем Дунае в 1863 году. Раннее здесь существовал монастырь августинцев, основанный в 861 году и распущенный во времена наполеоновской секуляризации, как и некоторые другие обители в Германии, о которых мы уже упоминали. Здесь, в частности, находится самая большая в стране монастырская библиотека.

Мария Лаах

Монастырский храм Лаахского аббатства

Лаахское аббатство Святой Марии (Abtei Maria Laach) было основано бенедиктинцами на берегу вулканического озера в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) более 920 лет назад. Относится к числу самых известных действующих монастырей в Германии. Ежегодно здесь бывает около 700 тысяч посетителей. Особым успехом, например, пользуется здешний магазин по продаже растений и саженцев.

Этталь

Барочные фрески в храме Эттальского аббатства

Эттальское аббатство (Kloster Ettal) - действующий бенедиктинский монастырь в Баварии, расположенный недалеко от замка Линдерхоф. Отметим, что сами эти места, то есть альпийская община Этталь, связаны с творчеством и личной жизнью российского композитора Сергея Прокофьева. Здесь он работал над оперой "Огненный ангел" и в 1923 году заключил брак с испанской певицей Каролиной Кодиной.

Корвей

Западный фасад храма Корвейского аббатства - памятник эпохи Каролингов

Аббатство Корвей (Kloster Corvey) - бывшая бенедиктинская обитель, основанная по воле Карла Великого на берегу реки Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и три следующие достопримечательности...

Лорш

Ворота Лоршского монастыря

Монастырь Лорш (Kloster Lorsch) - бывшее имперское аббатство. Было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии. В 1991 году Лоршский монастырь и здешние археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия.

Маульбронн

Монастырь Маульбронн в Баден-Вюртемберге

Монастырь Маульбронн (Kloster Maulbronn) был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Находится в Баден-Вюртемберге. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе. В 1993 году монастырь также стал объектом семирного наследия.

Райхенау

Монастырский остров Райхенау на Боденском озере

На этой фотографии изображен не один монастырь, а целый (бывший) монастырский остров Райхенау (Klosterinsel Reichenau). В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии. В списке ЮНЕСКО значатся три романские церкви, сохранившиеся на острове. Самая старая и большая из них - бывший монастырский храм, посвященный Деве Марии и апостолу Марку в Миттельцеле.

Ленин

Быший зерновой склад на территории монастыря Ленин

Монастырь Ленин (Kloster Lehnin) - бывшая обитель цистерцианцев в Бранденбурге. Была основана в 1180 году и распущена во времена Реформации в середине XVI века. На территории сохранились памятники кирпичного зодчества романской и готической эпох. Сейчас здесь расположены разные медицинские и образовательные учреждения, управляющиеся земельной евангелической церковью.

Гельфта

Цветущая лаванда в саду монастыря Гельфта

Монастырь Гельфта (Kloster Helfta, он же - Хельфта) - действующая женская обитель ордена цистерцианок, основанная в начале XIII века около Айслебена (Саксония-Анхальт). Включен в туристический маршрут Дорога романики. Этой общине, в частности, принадлежала Мехтильда Магдебургская - мистическая писательница, работы которой оказали влияние на Данте, упоминающего ее в Божественной комедии.

Нойцелле

Католический и евангелический храмы на территории монастыря в Нойцелле

Монастырь Нойцелле (Kloster Neuzelle)- действующая обитель ордена цистерцианцев, основанная в Бранденбурге в XIII веке. Монашеская община была возрождена здесь в 2018 году. Свой нынешний вид приобрел в эпоху барокко. В храме находятся известные скульптурные изображения Страстей Христовых, созданные для аббатства в середине XVIII века.

Вельтенбург

Живописный дунайский ландшафт в районе аббатства Вельтенбург

Бенедиктинское аббатство Вельтенбург (Kloster Weltenburg)- старейший монастырь Баварии. Был основан в 617 году ирландскими или шотландскими монахами, прибывшими в эти места из Франции. Здешняя пивоварня, основанная в 1050 году, считается одной из старейших действующих пивоварен в мире.

Витражи Герхарда Рихтера в храме аббатства Святого Маврикия

Аббатство Святого Маврикия

Бенедиктинское аббатство Святого Маврикия в саарском Толае (Benediktinerabtei St. Mauritius, Abtei Tholey) является самым старым действующем монастырем в Германии. Первое письменное упоминание этой обители датировано 634 годом. В 2020 году в здешней церкви были установлены три витража изготовленных по эскизам Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) - самого известного и успешного современного немецкого художника.

Залемское аббатство

Бывшее аббатство, ныне - замок и интернат в Залеме

В этом бывшем монастыре - Залемском аббатстве (Reichsabtei Salem), позже ставшем резиденцией маркграфов Баденских - замком Залем (Schloss Salem), находится один из самых известных частных интернатов Германии. Цистерцианская обитель была основана в нескольких километрах от Боденского озера, предположительно, в 1137 или 1138 году. В конце Средних веков это аббатство стало одним из самых больших и богатых в этом регионе.