Немецкие монастыри - древние, известные, живописные

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Действующие и бывшие монастыри в Германии входят в число особенных достопримечательностей. Некоторые внесены в список Всемирного наследия. | 21 фотография
В Германии сейчас насчитывается более двух тысяч действующих католических и около двухсот евангелических монастырей - обителей или филиалов разных христианских орденов и общин: в частности, бенедиктинцев, францисканцев, цистерцианцев, иоаннитов. Также много монастырей бывших, использующихся в качестве музеев, отелей, культурных центров, школ, интернатов и так далее. Представляем двадцатку самых старых, известных и живописных - в произвольном порядке.
Монастырь Эбербах (Kloster Eberbach) - бывшее цистерцианское аббатство в Гессене. Был основан в 1136 году и распущен в ходе секуляризации при Наполеоне. Здесь хорошо сохранились памятники романской и раннеготической архитектуры. Сейчас принадлежит фонду, в задачи которого входит сохранение винодельческих традиций региона. В этом монастыре в 1986 году снимался фильм "Имя розы" по одноименному роману Умберто Эко, главную роль в котором исполнил Шон Коннери.
Монастырский храм Андексского аббатства был воздвигнут в 1420-х годах и перестроен в середине XVIII века в стиле рококо
Андексское аббатство (Kloster Andechs) - действующий монастырь, расположенный около Мюнхена. Аббатство было основано на берегу озера Аммерзе в середине XV века. В обители работает самая большая монастырская пивоварня Германии.
Аббатство Блаубойрен (Kloster Blaubeuren) - бывший бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан около 1085 года. После Реформации стал протестантской семинарией. Сейчас здесь работает гимназия и расположено несколько музейных экспозиций. Монастырский храм и обходная галерея также открыты для посетителей.
Монастырь Бенедиктбойерн (Kloster Benediktbeuern) - бывший бенедиктинский монастырь в Баварии. Управляется орденом салезианцев Дона Боско. Обитель была основана около 740 года и распущена в 1803 году. Затем здесь в разное время находились стекольный завод знаменитого оптика Йозефа Фраунгофера, конюшня, казарма и дом инвалидов. Сейчас работают образовательные центры, музей и молодежная турбаза.
Сцена из немецкого фильма о жизни Хильдегарды Бингенской "Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen"
В аббатстве Хильдегарды Бингенской (Abtei St. Hildegard) Среднем Рейне сейчас проживает более пятидесяти монахинь. История этой обители около Рюдесхайма насчитывает около девяти столетий, хотя нынешние здания и храм не такие старые - построены в начале прошлого века. Монастырь входит в число объектов Всемирного наследия на Среднем Рейне. Своими трудами в самых разных областях науки, теологии и поэзии Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen, 1098-1179) оказала огромное влияние на христианство средневековой Европы. Трактаты о лечении травами и причинах человеческих недугов во многом не потеряли своей актуальности, издаются и изучаются до сих пор.
Продолжая тему трав, заглянем в Бамберг. Здешний бывший монастырь Святого Михаила (Kloster Michaelsberg) был основан в 1015 году. Особой известностью пользуется так называемый церковный гербарий (Herbarium). На фресках внутри храма изображено около 600 разных видов цветов, ягод, трав, кустарников и других растений. Роспись этого "Райского сада" была закончена в 1617 году.
Аббатство Бойрон (Erzabtei Beuron) - действующий бенедиктинский монастырь, созданный на Верхнем Дунае в 1863 году. Раннее здесь существовал монастырь августинцев, основанный в 861 году и распущенный во времена наполеоновской секуляризации, как и некоторые другие обители в Германии, о которых мы уже упоминали. Здесь, в частности, находится самая большая в стране монастырская библиотека.
Лаахское аббатство Святой Марии (Abtei Maria Laach) было основано бенедиктинцами на берегу вулканического озера в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) более 920 лет назад. Относится к числу самых известных действующих монастырей в Германии. Ежегодно здесь бывает около 700 тысяч посетителей. Особым успехом, например, пользуется здешний магазин по продаже растений и саженцев.
Эттальское аббатство (Kloster Ettal) - действующий бенедиктинский монастырь в Баварии, расположенный недалеко от замка Линдерхоф. Отметим, что сами эти места, то есть альпийская община Этталь, связаны с творчеством и личной жизнью российского композитора Сергея Прокофьева. Здесь он работал над оперой "Огненный ангел" и в 1923 году заключил брак с испанской певицей Каролиной Кодиной.
Аббатство Корвей (Kloster Corvey) - бывшая бенедиктинская обитель, основанная по воле Карла Великого на берегу реки Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и три следующие достопримечательности...
Монастырь Лорш (Kloster Lorsch) - бывшее имперское аббатство. Было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии. В 1991 году Лоршский монастырь и здешние археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия.
Монастырь Маульбронн (Kloster Maulbronn) был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Находится в Баден-Вюртемберге. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе. В 1993 году монастырь также стал объектом семирного наследия.
На этой фотографии изображен не один монастырь, а целый (бывший) монастырский остров Райхенау (Klosterinsel Reichenau). В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии. В списке ЮНЕСКО значатся три романские церкви, сохранившиеся на острове. Самая старая и большая из них - бывший монастырский храм, посвященный Деве Марии и апостолу Марку в Миттельцеле.
Монастырь Ленин (Kloster Lehnin) - бывшая обитель цистерцианцев в Бранденбурге. Была основана в 1180 году и распущена во времена Реформации в середине XVI века. На территории сохранились памятники кирпичного зодчества романской и готической эпох. Сейчас здесь расположены разные медицинские и образовательные учреждения, управляющиеся земельной евангелической церковью.
Монастырь Гельфта (Kloster Helfta, он же - Хельфта) - действующая женская обитель ордена цистерцианок, основанная в начале XIII века около Айслебена (Саксония-Анхальт). Включен в туристический маршрут Дорога романики. Этой общине, в частности, принадлежала Мехтильда Магдебургская - мистическая писательница, работы которой оказали влияние на Данте, упоминающего ее в Божественной комедии.
Монастырь Нойцелле (Kloster Neuzelle)- действующая обитель ордена цистерцианцев, основанная в Бранденбурге в XIII веке. Монашеская община была возрождена здесь в 2018 году. Свой нынешний вид приобрел в эпоху барокко. В храме находятся известные скульптурные изображения Страстей Христовых, созданные для аббатства в середине XVIII века.
Бенедиктинское аббатство Вельтенбург (Kloster Weltenburg)- старейший монастырь Баварии. Был основан в 617 году ирландскими или шотландскими монахами, прибывшими в эти места из Франции. Здешняя пивоварня, основанная в 1050 году, считается одной из старейших действующих пивоварен в мире.
Бенедиктинское аббатство Святого Маврикия в саарском Толае (Benediktinerabtei St. Mauritius, Abtei Tholey) является самым старым действующем монастырем в Германии. Первое письменное упоминание этой обители датировано 634 годом. В 2020 году в здешней церкви были установлены три витража изготовленных по эскизам Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) - самого известного и успешного современного немецкого художника.
В этом бывшем монастыре - Залемском аббатстве (Reichsabtei Salem), позже ставшем резиденцией маркграфов Баденских - замком Залем (Schloss Salem), находится один из самых известных частных интернатов Германии. Цистерцианская обитель была основана в нескольких километрах от Боденского озера, предположительно, в 1137 или 1138 году. В конце Средних веков это аббатство стало одним из самых больших и богатых в этом регионе.
В этом баварском аббатстве недалеко от Мюнхена находится самая большая монастырская пивоварня Германии.
Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana".
В аббатстве Хильдегарды Бингенской на Среднем Рейне проживает более 50 монахинь. История обители насчитывает почти 900 лет, хотя нынешнее здание монастыря было построено в начале прошлого века.
Мы посетили этот немецкий монастырь, чтобы узнать о тайне исчезновения и возвращения предсказаний Хильдегарды Бингенской, но сначала осмотримся на месте.
Что нашли в монастыре бенедиктинок на западе Германии и как была раскрыта тайна исчезновения и возвращения после Второй мировой войны книги предсказаний монахини Хильдегарды.
В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.
В 1991 году Лоршский монастырь и здешние археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Часовня, трапезная, обходная галерея - из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, этот монастырь сохранился самым лучшим образом.
Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей.
Эта бенедиктинская обитель была основана в середине VIII века. Свой нынешний облик получила в эпоху барокко. Полетаем над этим монастырем на дроне - #DailyDrone.
Памятник кирпичной готики Коринский монастырь расположен около бранденбургского города Эберсвальде.
Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.
В бывшем Залемском аббатстве работает элитный интернат, в котором учился герцог Эдинбургский - принц Филипп. | 18 фотографий
Колокольни бывшей монастырской церкви в баден-вюртембергском Санкт-Мергене отражаются в капле воды на стекле в один из пасмурных декабрьских дней этого года.
Эта бенедиктинская обитель была основана на берегу реки Майн в 1070 году. До своего роспуска в 1803 году монастырь Банц был самым богатым в Верхней Франконии.
Этот бывший бенедиктинский монастырь находится в Нижней Баварии. Так он выглядел в один из туманных дней нынешней осени.