Монастырскому острову Райхенау - 1300 лет

Этот монастырь был основан ирландским проповедником святым Пирмином в 724 году на острове посреди Боденского озера. Особую известность получил здешний скрипторий.

Одно из важнейших аббатств Европы времен Раннего Средневековья находилось в южной части Германии на Монастырском острове Райхенау посреди Боденского озера. Обитель бенедиктинского ордена была основана здесь примерно в десяти километрах от Констанца 1300 лет назад - в 724 году странствующим ирландским проповедником и епископом святым Пирмином (Pirminius) посреди тогда еще преимущественно языческих земель алеманнов.

Соседний город Констанц в начале XV века вошел в историю как место проведения вселенского Констанцского собора, длившегося четыре года и восстановившего единство Римско-католической церкви - положившего конец великой схизме. Тогда здесь в 1417 году состоялись единственные в истории выборы папы римского, прошедшие к северу от Альп.

В английском языке для обозначения Боденского озера даже используется название Lake Constance, то есть Констанцское озеро. Неформальное название - Швабское море, так как находится оно в регионе Швабия в земле Баден-Вюртемберг.

День Святой Троицы. Иллюстрация из Евангелия конца X - начала XI века, созданного в скриптории монастыря Райхенау Фото: André Held/picture alliance/akg-images

Всемирное наследие Средневековья

В свое время монастырь Райхенау являлcя не только важнейшим центром духовной жизни, но и был местом создания уникальных средневековых рукописей времен королей и императоров из династии Оттонов и Салической династии. Среди заказчиков богато украшенных манускриптов были разные правители, церковные иерархи, настоятели аббатств или представители знати, желавшие преподнести такой особый подарок, например, императору или какому-то монастырю.

Дошедшие до наших дней архитектурные памятники острова Райхенау - три бывшие монастырские церкви, заложенные в эпоху Каролингов в романском стиле - имеют статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Десять избранных роскошных манускриптов, созданных в здешнем скриптории, внесены ЮНЕСКО в список Документального наследия человечества - реестр "Память мира".

Мастерская на острове Райхенау во времена Раннего Средневековья была лучшей из лучших во всей Священной Римской империи. Здесь существовало своего рода разделение труда, что позволяло выполнять заказы примерно за полгода. Над каждым из таких манускриптов, согласно предположениям историков, работало десять-двенадцать монахов. Кто-то отвечал за подготовку пергаментов, кто-то - за краски и золото, кто-то - за написание текстов, создание иллюстраций.

Как выглядят достопримечательности и ландшафты Монастырского острова Райхенау, смотрите в этой фотогалерее:

Сам монастырь был распущен, как и многие другие обители на территории Германии, во времена наполеоновской оккупации - был секуляризован в 1803 году.

Летом при посещении этого тихого и живописного места трудно избавиться от ощущения, что находишься в каком-то райском саду на Земле. На остров можно попасть пешком, на велосипеде или машине по тенистой дамбе, засаженной высокими и почти упирающимися в небо тополями. Население составляет сейчас около пяти с половиной тысяч человек.

Большую часть островной территории размерами немногим более четырех квадратных километров занимают овощные и фруктовые плантации, а также виноградники, много веков назад впервые заложенные и обустроенные усердными монахами. Некоторые жители также до сих пор ловят сетями и продают озерную рыбу. Самым известным и пользующимся особым спросом местным видом являются боденские синие сиги.

Боденское озеро и остров Райхенау на гравюре 1872 года Фото: The Print Collector/Heritage-Images/picture alliance

1300 лет Монастырскому острову Райхенау

Юбилею монастыря посвящена большая выставка, которая открывается в Земельном археологическом музее (Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg ) в Констанце 20 апреля и продлится до 20 октября. Центральными экспонатами стали раннесредневековые Евангелия и другие рукописи, созданные на острове Райхенау.

Как сообщает информационное агентство dpa, подготовка заняла два года. В результате организаторам удалось собрать редчайшие экспонаты, в частности, демонстрирующие тесные связи между этим монастырем и другими средневековыми обителями. Самым необычным, по словам создателей выставки, является старейший погодный флюгер в Европе - церковный петушок 820 года из позолоченной меди, привезенный из Северной Италии.

Этот и некоторые другие экспонаты юбилейной выставки "Всемирное наследие Средневековья - 1300 лет Монастырскому острову Райхенау" (Welterbe des Mittelalters - 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau ) можно увидеть в фотогалерее ниже:

Помимо главной выставки в Констанце в Баден-Вюртемберге подготовили еще три сопровождающие экспозиции, которые будут проходить в Карлсруэ, где находится Баденский земельный музей (Badisches Landesmuseum ). Они посвящены дошедшей до наших дней своего рода криминальной хронике - записям о преступлениях и конфликтах на монастырском острове между 1450 и 1590 годами, повседневной жизни в средневековых монастырях и восприятию манускриптов из Райхенау художниками в наши дни.

Мобильное приложение и подкаст об острове Райхенау

Организаторы выставки также использовали разные современные информационные технологии и цифровые форматы, чтобы расширить, так сказать, границы экспозиции и дать возможность узнать больше об этом уникальном месте, например, послушав серии подкаста на немецком языке о жизни в монастыре Райхенау и других средневековых обителях: "Mönchsgeflüster - Klostergeschichten aus dem Mittelalter". Подкаст состоит из более чем двадцати эпизодов от 25 до 50 минут звучания каждый и доступен для прослушивания, в частности, на сервисе Spotify .

Монахи на острове Райхенау пробуют молодое вино. Иллюстрация XIX века Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Авторы подкаста отвечают, например, на вопросы, почему монастыри часто создавали на островах, как строили средневековые обители, какую роль играла музыка в монастырской жизни, как ухаживали за больными и немощными, какие растения сажали в монастырских садах, как монастырские библиотеки сохранились на протяжении многих столетий, была ли распространена в монастырях однополая любовь и так далее.

Монастырский остров Райхенау To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Также было разработано большое приложение для мобильных устройств, которое можно использовать при осмотре выставки в Констанце и посещении достопримечательностей острова Райхенау. Через приложение можно прослушать все серии уже упомянутого подкаста и целый исторический аудиоспектакль по роману немецкой писательницы Тани Кинкель (Tanja Kinkel).

Помимо Райхенау в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии включено еще три бывших средневековых монастыря - Лорш, Маульбронн и Корвей.