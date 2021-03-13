Бенедиктбойерн - монастырь, где обнаружили "Кармину Бурану" (фото)

Бенедиктбойерн • Предполагается, что этот средневековый монастырь основал в первой половине VIII века майордом франков Карл Мартелл - дед императора Карла Великого (Karl der Große). Монастырь Бенедиктбойерн (Kloster Benediktbeuern) располагал богатой библиотекой. Обитель была распущена в ходе секуляризации 1803 года. В это же время здесь была обнаружена рукопись "Песен Бойерна" - "Кармина Бурана". Позже этот сборник стихов средневековых странствующих поэтов, который сейчас хранится в Мюнхене, лег в основу знаменитой одноименной кантаты немецкого композитора Карла Орфа (Carl Orff). В 1930 году в бывшей бенедиктинской обители вновь поселились монахи - салезианцы Дона Боско.

Монастырь Бенедиктбойерн. Фотографии

Монастырь Бенедиктбойерн расположен около Баварских Альп недалеко от озера Кохельзе

Потолочная роспись в монастырском храме

Алтарь в монастырском храме Святого Бенедикта

Участники традиционного паломничества на лошадях в день Святого Леонарда - отшельника из Лиможа

Монастырский храм Святого Бенедикта и часовня Святой Анастасии

Крытая обходная галерея для прогулок монахов - окруженный стенами внутренний двор в монастыре Бенедиктбойерн

Одно из зданий на территории обители

Печь для плавки стекла, построенная в бывшем монастыре для пионера современной оптики - физика Йозефа Фраунгофера (Joseph Fraunhofer, 1787-1826). После роспуска монастыря в начале XIX века в его помещениях некоторое время располагался институт, в котором работал этот немецкий ученый

Окрестности баварского монастыря зимой

Смотрите также:

