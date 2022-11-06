Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии

Андексское аббатство (Kloster Andechs) находится в Баварии под Мюнхеном - примерно в часе езды на поезде. От железнодорожной станции Хершинг-ам-Аммерзе до холма, на котором расположен монастырь, идти около часа. Обитель известна во всей Германии своими пивоваренными традициями и гостеприимством, так что по пути можно и нужно нагулять аппетит.

Монастырь уже много столетий является местом паломничества к "Трем святым реликвиям". В Андексе хранятся частица мощей папы римского Льва IX и две реликвии папы Григория Великого. Считается, что они попали сюда еще в начале X века, когда на этом месте находился замок, принадлежавший одному влиятельному баварскому роду. С историей создания монастыря связана легенда.

Монастырь в Андексе на гравюре 1631 года Фото: picture alliance/akg-images

Альпы, озеро Аммерзе и Андексское аббатство на почтовой открытке 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Андексское аббатство было основано на восточном берегу баварского озера Аммерзе в середине XV века Фото: Martha Feustel/picture alliance

Аббатство находится примерно в 40 километрах от Мюнхена Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

Монастырь возвели на месте средневекового замка Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

В 1388 году здешний древний замок пребывал в сильно разрушенном состоянии, мощи считались пропавшими, но в часовне еще проходили службы. Во время одной из них на пол выбежала мышь, тащившая клочок бумаги. Он оказался биркой из утраченного реликвария. Уже вскоре реликвии нашли в тайнике, а мышь получила памятник - до сих пор выглядывает из-под алтаря.

В этом месте посетители аббатства могут сделать пожертвования "Трем святым реликвиям" Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

Памятник мыши в монастырском храме Фото: Karl Lüdecke

В 1423 году на месте замковой часовни для реликвий возвели новый храм, а через полвека построили еще более просторный, так как число паломников постоянно возрастало. Именно этот храм стал церковью аббатства, основанного в 1455 году. Свой нынешний вид и внутреннее убранство в стиле баварского рококо приобрел в XVIII веке.

Туристы и политики

Сегодня к верующим прибавились многочисленные туристы. Главным образом - из Мюнхена и соседних регионов, но в монастырской пивной часто можно услышать также иностранную речь и много разных немецких диалектов. Особенно по субботам в ней полным-полно народу. В теплое время года, когда открыта терраса, пивная может вместить разом до двух тысяч гостей. Монахов здесь немного - несколько человек, а за прием многочисленных посетителей отвечают монастырские служащие. Раз в год на свою традиционную конференцию здесь собирается президиум баварского Христианско-социального союза (ХСС).

Алтарь в монастырском храме в середине 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Главный алтарь в храме Андексского аббатства посвящен Деве Марии Фото: picture-alliance/Imagno/G. Trumler

Потолочная роспись эпохи барокко в монастырской церкви Андексского аббатства Фото: Frauke Scholz/imageBROKER/picture alliance

Солнечные часы на стене монастырского храма Фото: picture alliance/Arco Images/W. Dieterich

Аббат монастыря Йоханнес Эккерт (Johannes Eckert) во время праздника Святого Коломана в 2015 году Фото: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

Крупнейшая монастырская пивоварня Германии

Туристы приезжают в Андекс, чтобы попробовать знаменитое местное пиво и увидеть, как его варят. Ежегодно самая большая монастырская пивоварня в Германии производит более 100 тысяч гектолитров этого традиционного напитка. Продают его повсюду в Германии, а также отправляют за границу. Какие сорта варить и куда поставлять пиво - эти решения принимает монастырский конвент, то есть общее собрание монахов. Выручка от продажи пива составляет сейчас основную часть доходов аббатства.

Кружка монастырского пива Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

В монастырский ресторан оно поступает прямо из пивоварни по трубам. В оживленные дни - несколько тысяч литров. На память можно взять домой набор из шести бутылок разных сортов. Однако один особенный сорт можно попробовать только в монастыре - пиво на зиму или зимнее пиво (Winterbier), отличающееся особенно мягким и пряным вкусом, а также относительно легкое - крепостью немногим более четырех градусов. Разливают его здесь в период между 11 ноября и 19 марта, то есть между католическими днями Святого Мартина и Святого Иосифа.

"Пиво должно иметь вкус пива", - объясняет Александр Райсс (Alexander Reiss) - мастер-пивовар и один из менеджеров. Именно поэтому в монастыре строго придерживаются правил баварского закона о чистоте (Reinheitsgebot), изданного в Ингольштадте в 1516 году, то есть более 500 лет назад. Он допускает использование лишь трех ингредиентов - воды, ячменя и хмеля.

Монастырская пивная в Андексе в середине 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Зимнее пиво

Для производства нефильтрованного зимнего пива в монастыре используют воду, темный солод и ароматный хмель из Халлертау. Плюс терпение и опыт, так как сусло для этого сорта кипятят несколько раз и несколько раз сливают обратно в чан. Делают это, чтобы усилить вкус солода. Затем пиво выдерживают в течение шести недель, после чего разливают свежим в монастырской пивной.

Засидеться допоздна посетители здесь не могут, даже если очень захочется. Пивной ресторан закрывается в восемь вечера, чтобы не мешать распорядку дня бенедиктинцев, но к этому времени большинство посетителей уже находятся в пути домой. После вечерней молитвы здесь до следующего утра будет царить тишина, а утренняя молитва начнется уже в семь часов.

P.S.

Темные облака над монастырем в один из зимних вечеров Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Весенняя гроза в окрестностях Андекса Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel