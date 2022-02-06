Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в офлайн-формате

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Президент РФ отказался от приезда в Мюнхен на конференцию по безопасности, сообщил ее глава Вольфганг Ишингер. Он предложил Путину изложить свою позицию, выступая перед мировыми лидерами онлайн.
Участники предыдущей Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в режиме офлайн в феврале 2020 года
В Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет в середине февраля в формате реального общения, примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Приезд Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, пишет в воскресенье, 6 февраля, агентство dpa со ссылкой на председателя MSC Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger).
Олаф Шольц представит в Мюнхене принципы внешней политики нового правительства ФРГ. В конференции также предполагается участие ряда других членов нового кабинета, в частности главы МИД Анналены Бербок (Annalena Baerbock) и министра обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.
Кроме того, на важнейшем глобальном форуме в сфере безопасности ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эмманюэля Макрона еще обсуждается.
Российский президент Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, указал далее Ишингер, не исключив при этом выступления Путина в режиме видеоконференции. "Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", - подчеркнул немецкий политик.
В 2021 году MSC из-за коронавируса прошла в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну омикрон-варианта, Ишингер принял решение вернуться к привычному режиму конференции, заявив о колоссальной потребности личных встреч политиков в сфере безопасности. "Такие разговоры, которые, вообще-то, являются насущной необходимостью кризисной дипломатии, в последние два года были практически невозможны", - отметил он и указал, что подобная ситуация в определенной мере заблокировала дипломатические процессы по урегулированию кризисов.
Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в баварской столице при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи в настоящий момент разрешено не более 600. При этом организаторы решили еще сильнее ограничить численность участников, чтобы минимизировать любые риски, подчеркнул Ишингер. Все, кто приедет на конференцию, должны быть вакцинированы от коронавируса и будут ежедневно сдавать ПЦР-тест.
Ограничено и число наблюдателей. "Лично у меня сердце обливается кровью, когда я думаю о том, что в этом году мы не смогли пригласить сотни журналистов", - признался глава MSC. Он сообщил, что им будет представлена возможность виртуального присутствия на конференции.
Для Вольфганга Ишингера, возглавлявшего Мюнхенскую конференцию по безопасности на протяжении 14 лет, это будет последний форум. После MSC-2022 он передаст руководство бывшему советнику Ангелы Меркель (Angela Merkel) Кристофу Хойсгену (Christoph Heusgen).
Смотрите также: