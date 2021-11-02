Мэром Харькова стал Игорь Терехов

Исполняющий обязанности главы города Харьков, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов победил на выборах мэра, получив свыше 146 тысяч голосов избирателей. Об этом на брифинге, состоявшемся в понедельник, 1 ноября, сообщила руководитель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко.

Терехов не является представителем президентской партии "Слуга народа". В выборах он участвовал как выдвиженец "Блока Кернеса", сформированного последователями предыдущего мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося в декабре 2020 года.

Победу Терехова предсказывали экзитполы

Согласно данным теризбиркома, за Терехова проголосовали 146 249 человек, что составило 50,66 процента от 288 645 принявших участие в выборах горожан. На втором месте – его главный конкурент, экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, получивший поддержку 82 008 избирателей и набравший таким образом 28,21 процента голосов.

Победу Терехова предсказывали данные двух экзитполов, а также итоги параллельного подсчета представителями гражданской сети "Опора". Добкин считает представленные экзитполами сведения заказными.

Внеочередные выборы городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса, состоялись в Харькове 31 октября. Согласно данным горизберкома, явка составила 28,29 процента.

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