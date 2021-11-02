 Мэром Харькова стал Игорь Терехов | Новости из Германии об Украине | DW | 02.11.2021

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Украина

Мэром Харькова стал Игорь Терехов

Победивший на выборах городского головы Игорь Терехов не является представителем президентской партии "Слуга народа". Он - выдвиженец "Блока Кернеса", сформированного последователями предыдущего мэра Харькова.

Билборд кандидата в мэры Харькова Игоря Терехова

Билборд кандидата в мэры Харькова Игоря Терехова

Исполняющий обязанности главы города Харьков, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов победил на выборах мэра, получив свыше 146 тысяч голосов избирателей. Об этом на брифинге, состоявшемся в понедельник, 1 ноября, сообщила руководитель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко.

Терехов не является представителем президентской партии "Слуга народа". В выборах он участвовал как выдвиженец  "Блока Кернеса", сформированного последователями предыдущего мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося в декабре 2020 года.

Победу Терехова предсказывали экзитполы

Согласно данным теризбиркома, за Терехова проголосовали 146 249 человек, что составило 50,66 процента от 288 645 принявших участие в выборах горожан. На втором месте – его главный конкурент, экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок"  Михаил Добкин, получивший поддержку 82 008 избирателей и набравший таким образом 28,21 процента голосов.

Победу Терехова предсказывали данные двух экзитполов, а также итоги параллельного подсчета представителями гражданской сети "Опора". Добкин считает представленные экзитполами сведения заказными.

Внеочередные выборы городского головы, назначенные в связи со  смертью Геннадия Кернеса, состоялись в Харькове 31 октября. Согласно данным горизберкома, явка составила 28,29 процента.

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