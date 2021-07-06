Мьянма надеется производить 5 млн доз вакцины "Спутник" в год

Мьянма намерена при поддержке России ежегодно производить до пяти миллионов доз вакцины "Спутник", чтобы противостоять самой мощной волне коронавируса, которую она переживает в настоящее время. "По сути, мы достигли соглашения с Россией", - заявил журналистам официальный представитель мьянманской хунты Зо Мин Тун в понедельник, 12 июля, в Янгоне. Он не уточнил, о каком именно препарате идет речь - вакцине "Спутник V" или об однодозовой "Спутник Лайт".

Система здравоохранения - на грани развала

Число заразившихся коронавирусом в Мьянме за последние пять месяцев резко возросло. При этом вакцина против Covid-19 в стране практически отсутствует, а система здравоохранения оказалась на грани развала. В июне лидер хунты Мин Аун Хлайн посетил Россию, в том числе чтобы обсудить кризис, связанный с пандемией.

В настоящее время Мьянма находится в значительной степени в международной изоляции. Ежедневно множество людей выстраиваются в очереди за кислородными баллонами, которыми заболевшие Covid-19 могут пользоваться в домашних условиях. Больницы в стране переполнены, и многие инфицированные вынуждены лечиться дома. Между тем хунта намерена приостановить продажу кислородных баллонов частным лицам. Как заявил ее официальный представитель, они должны использоваться "под контролем" властей.

Страна - в плачевной ситуации

После военного переворота в Мьянме царят хаос и насилие. Любое оказываемое хунте сопротивление жестоко подавляется. Многие врачи и медсестры отказываются работать на новое руководство. "Люди в Мьянме находятся в плохой ситуации. Надлежащей медицинской помощи для борьбы с этой пандемией не существует", - цитирует агентство dpa одного из местных врачей.

Мьянманский оппозиционный политик, лидер "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи также выразила глубокую озабоченность масштабами распространения коронавируса в стране, где при населении 54 млн человек официально зарегистрированы 192 тысячи инфицированных Covid-19 и 3800 умерших от последствий коронавируса. В действительности показатели могут быть значительно выше.

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