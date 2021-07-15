Минздрав РФ прокомментировал журналистское расследование по COVID-19

В министерстве здравоохранения России опровергли полученную во время совместного журналистского расследования "Медиазоны", "Медузы" и "Холода" информацию о том, что статистика заболеваемости коронавирусом в России может быть занижена в пять раз, и назвали приведенные данные "не более чем фантазиями". Сообщение об этом обнародовано в четверг, 22 июля, "Коммерсантом".

Чиновники ответили отрицательно

По итогам расследования, число граждан, переболевших в России COVID-19, превысило 29 млн человек, а это в пять раз больше, чем фигурирует в официальных данных. Такие выводы сделаны журналистами на основе сообщений, поступающих из министерства развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Они считают, что масштабы пандемии в России были случайно рассекречены, когда раздавались QR-коды.

В Минздраве подтвердили, что в самом деле ведется реестр выданных QR-кодов, куда помимо заболевших COVID-19 заносятся сведения о больных пневмонией, вакцинированных и представителях других неназванных "категорий". Причем, как заявили в министерстве, на настоящий момент в данном информационном ресурсе значится 39 миллионов записей.

В РФ сообщается о более чем 24 тысячах новых случаев COVID-19

Между тем, по сообщению оперативного штаба от 22 июля, в России за последние сутки зафиксирован 24 471 новый случай заражения коронавирусом. Общее же число выявленных заражений с начала пандемии составляет 6 054 711. В настоящее время по числу заражений лидирует Москва (4 271). Далее следуют Московская область (1 941), Санкт-Петербург (1 835), Нижегородская область (534) и Красноярский край (506).

Согласно официальным данным, за сутки зарегистрировано 796 летальных исходов. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло в России 151 501.

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