Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 июня.

На 467-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 5 июня (время московское).

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В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он не уточнил, о каком объекте идет речь. Предварительно, причиной стал сброс взрывного устройства с беспилотника. По словам губернатора, никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

Минобороны РФ заявило о начале наступления Украины

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Украина с утра 4 июня начала крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ в ночь на 5 июня. Утверждается, что на одном из передовых пунктов управления находился начальник Генштаба Валерий Герасимов. Минобороны заявило, что украинской армии не удалось достичь своих задач.

По данным российского военного ведомства, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие воинские части и подразделения. В наступлении были задействованы шесть механизированных и два танковых батальона.

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Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, сообщает издание Delfi. Это не первая передача автомобилей, которая стала возможной, благодаря закону "О поддержке гражданского населения в Украине". Он предусматривает, что транспортные средства, принадлежащие Латвии, могут передаваться Украине на безвозмездной основе.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что провел специальное совещание по введенным в отношении России санкциям с участием правительства и представителей разведки. "Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты", - сообщил Зеленский.

По его словам, украинские власти видят "каждое направление обхода имеющихся санкций" и будут предпринимать усилия, чтобы "эти направления закрыть". "Необходимые шаги будут", - подчеркнул он.

Хроника событий 4 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 июня 00.00 - 13.59 >>>

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