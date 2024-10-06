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Министр обороны Нидерландов передал Киеву первую партию F-16

Ольга Лебедева
6 октября 2024 г.

Остальные истребители F-16 будут переданы Киеву в ближайшие месяцы, заявил Рубен Брекельманс после посещения Харькова. В Киеве он объявил об инвестициях в беспилотники.

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Истребители F-16
Истребители F-16Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о передаче Украине первой партии истребителей F-16. "Впервые я могу объявить, что первые нидерландские F-16 были доставлены в Украину", - написал он в соцсети X в воскресенье, 6 октября, после необъявленного визита в Украину, в рамках которого он посетил Харьков и Киев. 

По его словам, самолеты срочно необходимы ВСУ. "В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", - пояснил министр. Он также сообщил, что остальные из 24 самолетов будут переданы в ближайшие месяцы. После посещения Харькова 5 октября Брекельманс заявил, что единственным способом защитить этот город являются удары по военным объектам на территории РФ.

Нидерланды инвестируют в разработку беспилотников вместе с Украиной

В Киеве Брекельманс сообщил, что Нидерланды инвестируют 400 млн евро в разработку передовых беспилотников совместно с Украиной. По его словам, план действий по беспилотникам объединит украинские инновации и нидерландское ноу-хау для улучшения используемых на поле боя технологий.

"Мы сосредоточимся на разных типах беспилотников - как на разведывательных, так и на оборонительных, а также на атакующих, поскольку мы видим, что Украине нужны эти наступательные беспилотники также для поражения военных объектов", - цитирует его слова Reuters.

Умеров: продуктивные переговоры

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о продуктивных переговорах с нидерландской делегацией. "Искренне благодарен за комплексную помощь, предоставляемую Нидерландами для защиты от российской агрессии. Самолеты F-16 в нашем небе – свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства королевства", - написал он в Telegram. 

По словам Умерова, стороны договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции, в том числе по обучению экипажей и поставкам вооружений, а также запчастей для самолетов.

С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на общую сумму 10 млрд евро, из них 4 млрд евро были уже потрачены.

 

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