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Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 над Россией

Сергей Ромашенко
29 августа 2024 г.

В нидерландских вооруженных силах подчеркнули, что не накладывали никаких ограничений на применение истребителей - ВСУ вольны использовать F-16 и другое переданное Нидерландами оружие по собственному усмотрению.

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Истребители F.-16 (фото из архива)
Истребители F.-16 (фото из архива)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Украина может применять полученные от Нидерландов истребители F-16 на территории России. "Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полетов F-16 при условии соблюдения законов войны", - заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм в интервью национальной радиовещательной корпорации NOS в четверг, 29 августа.

По словам Эйхельсхайма, то же самое касается и другого поставленного Нидерландами вооружения - Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут распоряжаться им на поле боя "по своему усмотрению", если будут соблюдать принципы международного гуманитарного права. "Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, и прилагаем все усилия, чтобы это произошло", - пояснил военачальник.

В общей сложности Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

Наступление Украины в Курской области

Командующий вооруженными силами Нидерландов также прокомментировал наступление ВСУ в Курской области, назвав эту операцию "блестящей с практической точки зрения". "Они заняли большую территорию довольно быстро. Тем самым они создали дилемму для Путина", - сказал Эйхельсхайм.

Он обратил внимание, что Украине приходится действовать иначе, чем раньше, поскольку фронт стал статичным. По словам Эйхельсхайма, сейчас вопрос заключается в том, как Киев сможет стратегически использовать свое присутствие в Курске. "Можно использовать его в качестве разменной монеты на переговорах. Или же использовать его, чтобы заставить Россию вывести войска из Донбасса. Мы не видим, чтобы произошло последнее, поэтому пока не ясно, в какой степени это будет иметь стратегическое значение", - отметил он.

Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа. По данным главкома ВСУ Александра Сырского, на настоящий момент они контролируют 100 населенных пунктов региона.

 

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