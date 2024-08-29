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В Украине разбился истребитель F-16

Екатерина Венкина
29 августа 2024 г.

Генеральный штаб ВСУ признал потерю F-16 в Украине. По предварительным данным, истребитель не был сбит огнем РФ, пишет The Wall Street Journal.

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Истребители F-16 (фото из архива)
Истребители F-16 (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16, ранее переданный Украине, потерпел крушение - вероятнее всего, в результате ошибки пилота. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

"По предварительным данным, истребитель не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент и произошел во время массированного ракетного обстрела" Россией 26 августа, отметил собеседник издания.

Вооруженные силы Украины позднее подтвердили потерю F-16. По данным Генштаба ВСУ, истребители были задействованы для отражения ракетного удара со стороны РФ. "Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет разбился в авиакатастрофе, пилот погиб", - сообщило украинское командование в Telegram.

В сообщении подчеркивается, что "в ходе воздушного боя самолеты F-16 показали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты противника". Для выяснения причин крушения истребителя назначена специальная комиссия Минобороны Украины, она работает в районе падения самолета.

Reuters: Речь может идти как об ошибке пилота, так и о технической неисправности

Агентство Reuters передало со ссылкой на представителя оборонного ведомства США, что причины происшествия выясняются - речь может идти как об ошибке пилота, так и о технической неисправности.

Как сообщило лояльное Кремлю онлайн-издание Gazeta.ru, депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук писал о гибели подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Меся, однако позднее удалил пост. В Telegram-канале "Военный Осведомитель" размещен скриншот, как утверждается, поста Полищука. В записи говорится, что Алексей Сергеевич Месь 1993 года рождения, проходивший службу по контракту, погиб 26 августа. По данным Gazeta.ru, Месь прошел подготовку для полетов на F-16.

Гибель летчика позднее подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Согласно сообщению ведомства в Facebook, во время отражения российской атаки 26 августа Месь уничтожил три крылатых ракеты и один ударный беспилотник. "Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", - заявили в Воздушных силах. В сообщении не говорится, какой истребитель пилотировал Месь и как именно он погиб.

Зеленский - об использовании F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 августа сообщил, что Украина готовится использовать против России поставленные Западом истребители F-16.

"Сегодня начал день с отдельного длительного разговора с главкомом (ВСУ Александром. - Ред.) Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно", - отметил Зеленский.

Ночью и утром 26 августа ВС РФ выпустили по Украине 236 ракет и ударных дронов, из которых 102 ракеты и 99 ударных БПЛА были сбиты - такие цифры привел в Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Как напомнила The Wall Street Journal, Киев недавно получил шесть самолетов для усиления борьбы с Россией, поставки стали ключевым символом поддержки со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм в интервью национальной радиовещательной корпорации NOS 29 августа заявил, что Украина может применять полученные от Нидерландов истребители F-16 над территорией России.

В общей сложности Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже задействовано.

 

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