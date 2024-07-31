Первые истребители F-16 прибыли в Украину

По информации Bloomberg, в Украину доставлена небольшая партия истребителей F-16 производства США. Остается неясным, когда они смогут быть задействованы на поле боя.

Первая партия американских истребителей F-16 прибыла в Украину, передает в среду, 31 июля, агентство Bloomberg со слов информированных источников. По информации собеседников агентства, речь идет лишь о небольшом количестве самолетов, сроком поставки которых был конец июля.

При этом Bloomberg отмечает, что, по словам источников, остается неясным, смогут ли украинские пилоты, которые в течение последних месяцев проходили обучение по управлению и обслуживанию F-16, сразу же использовать эти самолеты на поле боя или для этого потребуется больше времени.

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев для Bloomberg. Агентству Reuters в украинских ВВС также не ответили на запрос о поставках истребителей.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что США согласились оснастить отправляемые в Украину истребители F-16 ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X, а также противорадиолокационными ракетами класса "воздух-земля" AGM-88 HARM и другим "современным оружием". Ранее вопрос о боевом оснащении истребителей для ВСУ оставался нерешенным.

Первая группа украинских пилотов уже в конце мая завершила обучающий курс для полетов на F-16 на военной базе США в Аризоне. В июле правительства Нидерландов и Дании при поддержке США начали процесс передачи Киеву самолетов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что F-16 "уже этим летом будут летать в небе Украины".