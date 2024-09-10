  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаНидерланды

Нидерланды: Киев может применять оружие для ударов по России

Роман Сулима
10 сентября 2024 г.

Нидерландское оружие может быть использовано в том числе для ударов по территории РФ, заявил Рубен Брекелманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine. Он призвал другие страны Запада последовать этому примеру.

https://p.dw.com/p/4kRWH
Бронемашины Viking Bandvagn S10, поставленные Нидерландами в Украину в конце августа 2024 года
Бронемашины Viking Bandvagn S10, поставленные Нидерландами в Украину в конце августа 2024 года (фото из архива)Фото: Defense Ministry of the Netherlands/Handout/Anadolu/picture alliance

Нидерланды одобрили применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Украине, для ударов по целям на территории РФ. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Украина может использовать наше оружие на российской территории для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону", - сообщил он в виде ответа на соответствующий вопрос. Глава Минобороны Нидерландов также уточнил, что Украина может вести прицельный огонь по военным целям при нападении из приграничных районов. "То же самое касается и вражеских ракет - их тоже можно перехватить нашим оружием над Россией", - добавил Брекелманс.

Министр призвал другие страны Запада последовать этому примеру и призвал их также снять ограничения. На вопрос о допустимой дальности разрешения, Брекелманс ответил, что международное право не ограничивается расстоянием. "Право на самооборону не заканчивается в 100 километрах от границы. Мы не вводили никаких оперативных ограничений для Украины в отношении расстояния", - заявил он. Разрешение также распространяется и на истребители F-16, добавил глава Минобороны.

Командующий ВС Нидерландов в конце августа дал Украине право использовать F-16 над РФ

Ранее командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм также заявил, что у Киева нет "никаких ограничений на использование и дальность полетов F-16 при условии соблюдения законов войны". В нидерландских ВС подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вольны использовать F-16 и другое переданное Нидерландами оружие по собственному усмотрению.

"Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полетов F-16 при условии соблюдения законов войны", - сказал Эйхельсхайм в интервью национальной радиовещательной корпорации NOS 29 августа. - Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, и прилагаем все усилия, чтобы это произошло". В общей сложности Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

США не разрешают ВСУ бить американским оружием вглубь РФ

США по-прежнему не разрешают ВСУ наносить американским оружием удары по целям, находящимся в глубине территории России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал-майор ВВС США Пэт Райдер на брифинге для прессы 27 августа.

"Украинцы могут использовать американскую помощь для самообороны от атак из-за границы. Иными словами - вести ответный огонь. Но что касается дальнобойных ударов в глубину российской территории, наша политика не изменилась", - заявил Райдер, отвечая на вопрос журналистки.

Ранее сообщалось, что Вашингтон фактически блокирует инициативу Лондона, позволяющую Украине наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по международно признанной территории РФ.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Продвижение армии РФ: что с обороной Покровска? Громкие отставки: что задумал Зеленский

Продвижение армии РФ: что с обороной Покровска? Громкие отставки: что задумал Зеленский

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине: ранним утром 4 сентября был атакован Львов, а несколько часов спустя - Кривой Рог. На этом фоне Вашингтон пообещал поставить Киеву дополнительные системы ПВО. Также ведутся разговоры о возможных поставках из США крылатых ракет JASSM для самолетов F-16, переданных Украине.
Политика4 сентября 2024 г.29:02 мин.
Показать еще