Нидерланды: Киев может применять оружие для ударов по России

Нидерландское оружие может быть использовано в том числе для ударов по территории РФ, заявил Рубен Брекелманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine. Он призвал другие страны Запада последовать этому примеру.

Нидерланды одобрили применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Украине, для ударов по целям на территории РФ. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ ) министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Украина может использовать наше оружие на российской территории для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону", - сообщил он в виде ответа на соответствующий вопрос. Глава Минобороны Нидерландов также уточнил, что Украина может вести прицельный огонь по военным целям при нападении из приграничных районов. "То же самое касается и вражеских ракет - их тоже можно перехватить нашим оружием над Россией", - добавил Брекелманс.

Министр призвал другие страны Запада последовать этому примеру и призвал их также снять ограничения. На вопрос о допустимой дальности разрешения, Брекелманс ответил, что международное право не ограничивается расстоянием. "Право на самооборону не заканчивается в 100 километрах от границы. Мы не вводили никаких оперативных ограничений для Украины в отношении расстояния", - заявил он. Разрешение также распространяется и на истребители F-16, добавил глава Минобороны.

Командующий ВС Нидерландов в конце августа дал Украине право использовать F-16 над РФ

Ранее командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм также заявил, что у Киева нет "никаких ограничений на использование и дальность полетов F-16 при условии соблюдения законов войны". В нидерландских ВС подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вольны использовать F-16 и другое переданное Нидерландами оружие по собственному усмотрению.

"Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полетов F-16 при условии соблюдения законов войны", - сказал Эйхельсхайм в интервью национальной радиовещательной корпорации NOS 29 августа. - Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, и прилагаем все усилия, чтобы это произошло". В общей сложности Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

США не разрешают ВСУ бить американским оружием вглубь РФ

США по-прежнему не разрешают ВСУ наносить американским оружием удары по целям, находящимся в глубине территории России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал-майор ВВС США Пэт Райдер на брифинге для прессы 27 августа.

"Украинцы могут использовать американскую помощь для самообороны от атак из-за границы. Иными словами - вести ответный огонь. Но что касается дальнобойных ударов в глубину российской территории, наша политика не изменилась", - заявил Райдер, отвечая на вопрос журналистки.

Ранее сообщалось, что Вашингтон фактически блокирует инициативу Лондона, позволяющую Украине наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по международно признанной территории РФ.