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США отказались отправить в Украину техников для F-16

Сергей Ромашенко
31 августа 2024 г.

В Белом доме сочили, что присутствие американских техников в Украине может привести к эскалации. Однако в Вашингтоне не исключают, что их специалисты приедут в Украину в будущем, сообщила газета The Wall Street Journal.

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Истребители F-16 в небе Украины
Истребители F-16 в небе УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Администрация президента США Джо Байдена по соображениям безопасности отказалась отправить в Украину американских специалистов по обслуживанию истребителей F-16 и другой военной техники, сообщила в вечером в пятницу, 30 августа, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Совет национальной безопасности США счел отправку техников слишком рискованным шагом, поскольку Россия может "нацелиться на американских подрядчиков в Украине", что грозит эскалацией конфликта.

Помощь европейских стран

В Белом доме надеются, что "большую, а возможно, и всю" ответственность за обслуживание F-16 возьмут на себя европейские страны. При этом США не исключают отправки своих специалистов в будущем, "но сейчас они туда не поедут", сообщили источники WSJ. "Это вопрос, который мы рассматриваем, но пока не приняли никаких решений", - заявил представитель Совета нацбезопасности Шон Саветт.

В конце июля Украина получила шесть из 80 обещанных ей истребителей F-16, однако но их будет трудно поддерживать в рабочем состоянии без гражданских техников, отмечает газета.

На этой неделе поступили сообщения о потере Украиной первого из поставленных ей F-16 и гибели пилота Алексея Меся. Крушение самолета и гибель летчика подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины. По данным американского телеканала CNN, Месь и другой пилот, Андрей Пильщиков, были лицами кампании Украины по получению истребителей F-16. Пильщиков разбился в 2023 году во время тренировочного полета. В интервью CNN во время обучения Алексей Месь говорил, что ему и другим украинским пилотам необходимо пройти сокращенный вариант обучения.

 

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Статья WSJ

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