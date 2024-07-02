Нидерланды вскоре поставят Киеву первые из обещанных F-16

Нидерланды в ближайшее время поставят Украине первые из обещанных истребителей F-16, сообщило в понедельник, 1 июля, уходящее в отставку правительство королевства. Министр обороны Кайса Оллонгрен в письме парламенту страны сообщила, что необходимые разрешения на поставку самолетов Киеву уже предоставлены.

По соображениям безопасности Оллонгрен отказалась уточнить, сколько самолетов будет в первой партии и когда они прибудут в Украину, сказав лишь, что "по желанию Украины" парламент будет конфиденциально проинформирован об этом. В письме парламенту от 19 июня говорилось об одобрении поставки Украине 24 истребителей F-16.

Зеленский ожидает усиления сил ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает уже в июле значительного усиления сил ПВО страны. Обещанные Киеву истребители F-16 в достаточном количестве и качестве, системы ПВО Patriot и ракеты большой дальности окажут решающее влияния на дальнейший ход оборонительной войны против России, заявил он в видеообращении к народу, обнародованном вечером 1 июля.

Зеленский уже многие месяцы добивается от западных союзников расширения помощи в защите украинского воздушного пространства от российских бомб, ракет и дронов. Украина находится на пути к получению подлинной безопасности, заверил украинский президент. Он отметил, что целый ряд стран обещали поставить Украине истребители F-16 и обучили украинских пилотов. Зеленский подчеркнул, что его страна особенно надеется на поддержку со стороны США.

Надежда на помощь со стороны США

В ходе встречи в Киеве с представителями Конгресса США Зеленский поблагодарил Вашингтон за непрекращающуюся помощь в отражении российской агрессии. "Очень важно иметь непоколебимую уверенность в том, что жизнь должна победить эту российскую войну и все враждебные амбиции Путина, но для этого необходимо не только мужество украинцев, но и западных партнеров", - отметил украинский лидер.

"Для России все это должно завершиться поражением - только тогда вся эта идея войны против Украины будет побеждена", - подчеркнул Зеленский . Республиканец Майк Тернер в ходе встречи с Зеленским заверил, что Вашингтон поддерживает народ Украины в его борьбе за демократию. Он дал понять, что на переговорах речь шла и о возможности нанесения Украиной ударов американскими ракетами по целям на территории России. При этом Тернер не привел каких-либо подробностей.