МИД РФ вызывал посла Италии из-за репортажа Rai1 из Суджи

Послу Италии в Москве Чечилии Пиччони "был выражен решительный протест" в связи с "незаконным проникновением на территорию РФ" съемочной группы итальянского телеканала Rai1.

Министерство иностранных дел РФ выразило "решительный протест" послу Италии в России Чечилии Пиччони в связи с "незаконным проникновением на территорию РФ" съемочной группы итальянской гостелерадиокомпании Rai1. Об этом говорится в сообщении для СМИ российского МИД, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 16 августа.

Недовольство российского министерства вызвал репортаж Rai1 из города Суджа Курской области, который, по прозвучавшему ранее заявлению украинского военного руководства, полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под действие Уголовного Кодекса Российской Федерации", - написано в публикации МИД РФ.

Накануне в соцсети Х итальянского телеканала были выложены съемки из Суджи. На видео корреспондентка Rai1 Стефания Баттистини вместе с украинскими военными на машине пересекает границу РФ с территории Украины, проезжая мимо разрушенных российских укреплений. "Белгород налево. В следующий раз отвезем вас туда", - говорит ей боец ВСУ. Кроме того, Баттистини обращается к оставшимся в Судже местным жителям, которые отвечают, что россияне их бросили, а украинские военные относятся к ним хорошо.

CNN: "Российская граница выглядит беззащитной"

16 августа репортаж с захваченного погранперехода в Судже выпустил и американский телеканал CNN, однако его корреспондент Ник Уолш не стал заходить на российскую территорию. Он показал разрушенный пограничный переход, а также свободно проезжающие через него автомобили и военную технику. "Российская граница выглядит полностью беззащитной", - говорит Уолш и пообщался с несколькими украинскими военными. Финальный результат боев в Курской области никому не известен, отметил он.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины проводят масштабную военную операцию в Курской области с 6 августа. Это первое наступление такого рода с момента начала агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года.

По озвученным накануне на Ставке Верховного главнокомандующего данным главкома ВСУ Александра Сырского, по состоянию на день 15 августа украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории. Сырский также доложил, что военные ВСУ продолжают наступательные действия.